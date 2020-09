10 meses de su gobierno

Presidenta Áñez: 'Sepan todos que si bien hemos tropezado no nos hemos caído'

Sábado, 12 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: La presidenta del Estado, Jeanine Áñez.

"Sepan todos que si bien hemos tropezado no nos hemos caído", afirmó este sábado la presidenta Jeanine Áñez, al recodar los 10 meses de su gobierno, que enfrentó una serie de crisis.

"Quizá ahora lo peor ha pasado y hemos aprendido a controlar en muchos aspectos el virus (de COVID-19), hemos aprendido que es tiempo de ayudarnos los unos a los otros, que somos más fuertes que el virus y sus retos, y que estamos aquí de pie listos para seguir juntos hacia adelante", agregó.

Áñez asumió la presidencia de Bolivia por sucesión constitucional el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales en medio de una ola de protestas sociales por el presunto fraude electoral en las elecciones de octubre de ese mismo año.

Entonces, la Jefa de Estado, al asumir la presidencia en medio de una crisis social y política, logró pacificar el país y meses después nuevamente se produjo otro gran problema con el ingreso de la pandemia de COVID-19 al territorio nacional y sus respectivas consecuencias económicas.

Además, en medio de la crisis sanitaria, en agosto pasado, sectores sociales afines al MAS generaron otro conflicto con el bloqueo de carreteras durante 12 días, que incluso evitó el paso de oxígeno medicinal y ocasionó al menos 40 personas fallecidas en distintos hospitales, pero en el momento más crítico nuevamente se logró pacificar el país.

Por eso, "sepan todos los enemigos de la salud, la democracia, la pacificación y de los bonos, que vamos a salir adelante, que estamos saliendo adelante y sepan todos que si bien hemos tropezado no nos hemos caído", ratificó Áñez.

La autoridad enfatizó que Bolivia es un país que a pesar de todos los problemas ha sido capaz de salir adelante y de crear una red de solidaridad.

"Y quiero que sepan que voy a sostener esa red, voy a asegurarme desde donde me toque que el próximo año el Estado boliviano siga entregando los bonos que ya entregamos este año (para enfrentar la crisis generada por la pandemia), no importa lo que tenga que hacer, no importa contra los que tenga que luchar, no importa a quien tenga que vencer, voy a trabajar día y noche para hacer de nuestro país una sociedad fundada en la solidaridad, en los bonos y en la ayuda mutua de unos con otros", insistió.

Asimismo, sostuvo que no hay que temerle al futuro, sino solamente hay que tener miedo a la indiferencia, a perder el coraje y a los "tibios".

Pero "a esos tibios, a los indiferentes, a esos también los vamos a vencer, porque el futuro no se construye con miedos (...) el futuro no se construye ni con tibios ni con abusivos, el futuro se construye con el coraje que han tenido los bolivianos para enfrentar las crisis que hemos vivido", manifestó. /ABI