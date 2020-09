Dice que sus hijos reciben amenazas

Mujer acusada falsamente de rapto reclama a Murillo: “Estoy traumada, no puedo caminar dignamente”

Viernes, 11 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: La mujer rogó que Murillo en persona aclare que es inocente. Foto: Erbol

Lourdes Pacheco Alave apareció este viernes ante medios de comunicación para expresar su indignación contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien difundió su fotografía como presunta autora del rapto de la bebé Samanta, provocándole angustia y problemas

“Estoy psicológicamente muy traumada (…) Me miran en toda Villa Fátima, y no puedo caminar dignamente en la calle”, manifestó la mujer entre lágrimas.

La fotografía se hizo viral, causando que la ciudadanía se exprese con condena y rechazo a la mujer que después se verificó que es inocente del rapto.

Pacheco, que es oriunda de Guanay, dijo que Murillo le ha hecho un gran daño con la difamación, puesto que se la está denigrando a ella y sus hijos, quienes también fueron amenazados.

Dijo que es viuda y que ha mantenido a sus seis hijos con labores como la venta y otros trabajos. Aseguró que en la pandemia incluso no ha robado un pan para dar de comer a sus niños.

“A mi psicológicamente me ha afectado mucho, porque soy una persona delicada de salud, estoy apenas luchando con mis seis niños, soy viuda, soy mamá y papá, pago alquiler”, manifestó.

Señaló que por la angustia no come desde ayer y que tampoco ha dormido. Acotó que no podría pasar por las trancas, porque su identidad ya está reportada como presunta secuestradora de la bebé.

La madre de familia lamentó también que, tras la acusación en su contra, su dueña de casa ya le ha pedido desocupar su hogar alquilado en Guanay.

Dijo que Murillo, así como la ha difamado, ahora le ayude le conseguir una nueva vivienda, porque ahora apuntada como raptora la gente no querrá darle un hogar, ayuda o un plato de comida.

Tampoco descartó pedir resarcimiento económico. Dijo que no tiene recursos, puesto que vino a La Paz con poco dinero con tres de sus hijos para acompañar a un familiar enfermo. Se está quedando en un alojamiento.

También reclamó a Murillo porque manifestó que tendría “problemas de alcohol”. En tono molesto le dijo al Ministro que ella nunca ha tomado un trago con él, para que la tilde de alcohólica.

Rogó a Murillo que de manera pública desmienta la acusación en su contra.

Si bien Murillo expresó disculpas a través de un comunicado del Ministerio de Gobierno, la mujer pidió que se haga ante la prensa o al menos con un documento firmado por la autoridad. Dijo que esperará hasta la tarde o empezará una demanda por difamación contra el Ministro.

Explicó que su intención es tener respaldo para regresar a Guanay e ir a los medios de comunicación a aclarar que ella es inocente.

Lamentó que por tener un mechón blanco (como se describió a la autora del crimen) se la haya confundido y se le haga pasar por esta situación. Recordó que cuando se presentó en la Policía, la propia madre de la bebé desaparecida la descartó como autora del rapto.

