Ven riesgos de rebrotes de los contagios

Bolivia. Las movilizaciones, marchas, aglomeración de personas en mercados y las campañas políticas se incrementan

Viernes, 11 de Septiembre, 2020

El asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, indicó que no se tiene una fecha aproximada de un posible rebrote de casos de coronavirus, sin embargo, un factor determinante podría la aglomeración de personas que se presentaron en movilizaciones, bloqueos e inclusive la irresponsabilidad de no portar barbijos ni las medidas de bioseguridad en campañas políticas, tomando en cuenta que los comicios están cerca a realizarse.

Riesgos en la población. Mencionó que las movilizaciones, marchas, aglomeración de personas en mercados y las campañas políticas que se efectuaron en su mayoría, inclusive sin el uso del barbijo, representa un alto riesgo de contagio.

"Resulta que con las cosas que estamos viviendo en este momento en el país, primero estamos en el tema de las marchas en La Paz, esto representa un alto riesgo de contagio, otra cosa que se está viviendo en el país son las campañas políticas, no están tomando las medidas adecuadas", dijo Sahonero a Urgente.bo.

Indicó que otro de los factores podrían estar ligadas a que con la flexibilización de las medidas, las personas que se mantuvieron en sus casas , podrían salir y ser contagiadas.

En caso de un rebrote. Indicó que en cuanto al servicio de salud, todavía hay falencias pero se tendría un respiro para poder ajustar el equipamiento, la infraestructura y los recursos humanos en caso de que haya rebrotes o una próxima pandemia.

"Para un posible rebrote sí tenemos la respuesta que no la teníamos antes. La respuesta que no la teníamos al principio porque al principio había un desconocimiento de inclusive cómo iba a estar el comportamiento de este virus, entonces ya podemos decir que ya está en conocimiento aunque no tenemos todavía la solución", explicó la autoridad.

En cuanto a los casos de coronavirus en La Paz, Sahonero mencionó que se tiene una desaceleración de contagios, pero aún hay casos en provincias y otros lugares.

Beni pide a la población mantener las medidas de bioseguridad. Por otrol ado, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jorge Gómez, recomendó a la población del Beni mantener las medidas de bioseguridad, porque no se descarta un rebrote del coronavirus, como ha sucedido en otros países.

"No debemos bajar la guardia, justamente, para evitar una segunda oleada, España y China están en la segunda oleada y con mayor cantidad de mortalidad", alertó.

Advirtió que una persona puede volver a enfermar de coronavirus.

