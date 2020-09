Caso de la bebé Samanta

Lourdes P.: No tengo nada que ver, tengo seis hijos, para que robaría un bebé

Jueves, 10 de Septiembre, 2020

Lourdes P.A., la mujer cuya fotografía fue compartida por el Ministerio de Gobierno como raptora de la bebé Samanta se presentó voluntariamente en las oficinas de la FELCC y negó ser la responsable del hecho. “Soy viuda tengo 6 hijos, para que voy a querer un bebé si no tengo ni plata”, dijo la mujer.

Aseveró: “La señora no me ha podido identificar, ni la voz ni personalmente, yo no tengo nada que ver. Pido a las personas que siguen difundiendo mi foto, aclaren bien las cosas, nadie tiene por qué agredirme virtualmente y medos ir a hostigar a mi familia.

Señaló que ella vive en Guanay y que llega a la Sede de Gobierno ayer, para atender a un familiar que se encuentra en Terapia Intensiva.

“Rogaría a la persona que tiene a su wawa, que le devuelva, porque hoy vi un mujer muy afligida”, agregó.

Gladys, tía de Lourdes dijo que su sobrina llegó ayer de Guanay y que hoy se presentó en dependencias policiales luego de que fueran a allanar su vivienda en dicho municipio.

“Mi sobrina tienen 6 hijos es viuda, vive en Guanay pero llegó ayer, a visitar a su familiar que está en terapia intensiva. Nos enteramos de las fotos que difundieron en redes y ahora vive amenazada”, dijo la tía a los medios.

Informó que incluso la madre de Samantha, Yandira Ayala, no pudo reconocer a la mujer

“Ella mismo dijo que no es ella, como puede ser tan sonsa de descuidar a su hija y todavía dar información falsa, tenían que averiguar antes de difundir la foto” dijo.

Ahora piden una disculpa pública por parte de las autoridades.

/Urgente.bo