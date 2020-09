Ella mismo apareció y desmintió

Caso de la bebé Samanta: Niegan culpa de la mujer apuntada como sospechosa

Jueves, 10 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: El caso sigue en investigación.

El caso de la bebé Samanta, desaparecida desde el martes en la ciudad de La Paz, se enredó este jueves, después de que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, divulgó la fotografía de una mujer a la que presentó como la presunta secuestradora.

Después de que la imagen de la mujer se hizo viral, ella apareció en instancias policiales para desmentir que se trate de ella, mientras que la madre de la bebé negó que esa persona sea quien arrebató a su hijo y dijo que no sabe de dónde el Ministro sacó esa información.

“Yo no he dicho nada”, dijo la madre de la bebé desaparecida en entrevista con ERBOL. “Desconozco más bien de dónde el Ministro haya dicho que ella es la secuestradora de mi bebé, desconozco toda la información”, agregó.

La mujer acusada también se manifestó al respecto, mientras estaba en instancias policiales. “Yo no tengo nada que ver, por eso me he presentado voluntariamente aquí, vivo en Guanay, tengo seis hijos aquí”, afirmó en declaraciones a Red UNO y radio Éxito.

Enfatizó que llegó a La Paz recién el miércoles y que en Guanay fue vista recientemente en la fiesta local.

La mujer acusada aseveró que en la Policía la madre de la bebé desaparecida no la ha podido identificar ni por su voz ni físicamente.

“Rogaría a las personas malas que están difundiendo estas cosas, aclaren bien y nadie tiene por qué este agredirme ni verbalmente y mucho menos ir a la casa de mi familia, por favor le rogaría, yo no tengo nada que ver”, manifestó.

La mujer indicó que ella ya tiene varios hijos que mantener y sin marido, por lo que no tiene razón para hacerse de una bebé que no es suya.

“Yo no soy ninguna ratera de bebés”, afirmó.

Asimismo, pidió a la persona que tenga secuestrada a la bebé Samanta que la devuelva porque ya ha visto el sufrimiento de su madre.

La tía de la mujer acusada también se manifestó. Indignada reclamó a los medios de comunicación que difundieron la imagen de su sobrina como si fuera la raptora. Exigió que las autoridades que difundieron la fotografía, pidan disculpas por afectar la imagen de su familiar.

El coronel Iván Rojas, director de la fuerza anticrimen, al final de la tarde se limitó a decir que el caso se estaba investigando.

Según la madre de Samanta, su hija fue robada por una mujer que se había escapado en un vehículo negro después de despistarla mandándola a una farmacia en la zona Villa Fátima.

/Erbol