Elecciones 2020

Impulsan un nuevo proyecto de ley que obliga a los candidatos a debatir propuestas

Jueves, 10 de Septiembre, 2020

Claudia Mallon, diputada de Unidad Demócrata (UD), presentó un nuevo proyecto de ley que tiene el objetivo de obligar a los candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia, Senado, Diputación, Gobernación, Alcaldía y Concejo a debatir su propuestas de gobierno para que la población pueda decidir a quién apoyar en estas elecciones del 18 de octubre.

“Nosotros presentamos un proyecto de ley el 8 de septiembre, un proyecto de ley que básicamente obliga a los aspirantes a la silla presidencial, candidatos a vicepresidente, senadores, diputados, candidatos a gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales al debate”, informó.

Ante la posibilidad de que la propuesta de ley no prospere porque las elecciones están muy cerca de realizarse, la parlamentaria explicó pedirá la dispensación de trámite para que la norma pueda ser debatido lo más pronto posible. Espera que sea la próxima semana.

“Nosotros vamos a pedir la dispensación de trámite para que este proyecto de ley pueda ser debatido lo más pronto posible. Hablamos de la próxima semana y los dos tercios del MAS demostrará si realmente tiene espíritu democrático o solamente es discurso, porque durante varios años nos han dicho que el MAS dialogaba con la población, con los movimientos sociales, pero se negaba debatir, le molestaban algunas preguntas, le incomodaban algunas preguntas de los periodistas a Evo Morales”, manifestó Mallon.

La autoridad recordó que el 2002 fue la última vez que Bolivia pudo escuchar un debate de los candidatos y considera que la nueva generación tiene derecho a conocer a los aspirantes a la silla presidencial en un debate democrático.

“Durante 14 años el MAS se negó a debatir, es decir que le prohibió a Bolivia escuchar las propuestas, el debate de los candidatos a la silla presidencial. El año 2002 ha sido el último debate que los bolivianos hemos podido escuchar, es decir, que las nuevas generaciones no han podido tener la oportunidad de escuchar su verdadera dimensión a los candidatos”, argumentó.

Agregó que la población boliviana quiere escuchar propuestas, saber cómo los candidatos resolverán temas como el desempleo, la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, si continuarán con los procesos contra personas que cometieron hechos delictivos, entre ellos Mallon mencionó al exgerente de Entel.

“Los ciudadanos bolivianos exigimos debate, exigimos propuestas, no más entrevistas que parecen monólogos, no más ataques a quien está primero en las encuestas, no queremos eso, ya lo hemos escuchado eso durante 14 años con Evo Morales, quien decía que dialogaba con el pueblo, pero sin embargo, en cada entrega de obras se encargaba de hablar mal de quien también era candidato, hoy esa práctica se repite, nosotros la repudiamos, no queremos más eso, queremos un debate abierto, de cara al país con propuestas que nos digan cuáles son sus pilares fundamentales, cuales su proyecto para los próximos años”, continuó fundamentando.

De acuerdo con la legisladora, el proyecto de ley contempla seis artículos, sanciones económicas, pero también que se estable el retiro de publicidad en los medios de comunicación a los candidatos de partidos políticos que no asistan al debate.

“Ha habido una primera encuesta, es preocupante, más del 30% de los bolivianos no saben por quién votar, este debate de propuestas, este intercambio de ideas profundiza la democracia, nos ayuda a los bolivianos a tomar una determinación fundamental, consolidar la democracia en nuestro país o continuar con un régimen de mentiras, de abuso de poder, eso no queremos”, explicó.

En diciembre de 2019, la presidenta Jeanine Áñez, cuando aún no había decidido ir como candidata, presento el proyecto de ley que obliga candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia a participar en debates electorales. Sin embargo, la norma aún no prosperó.

Sobre esa situación, la diputada Mallon dijo que es decepcionante que Áñez haya impulsado la norma para debates de candidatos, pero que ahora es aspirante a la silla presidencial se olvidó de esa propuesta y “pareciera que también tiene miedo al debate”.

“Ojalá que los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa sea consecuente con su discurso, porque también con profunda decepción hemos vistos que quien entonces solamente era presidente de transición el 2019 hizo una propuesta de cara al país, presentando un proyecto de ley, hoy es candidata y parece que se ha olvidado se esa propuesta. Parecería que también tiene miedo al debate, entonces ojalá que no existan excusas, hay un debate que se está promoviendo para el 4 de octubre, si no me equivoco, pero antes de eso también quisiéramos escuchar”, dijo.