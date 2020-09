En la ciudad de La Paz

Jornada de bloqueo por trabajadores de salud y pacientes

Manifestaciones. Padres de familia, comerciantes, Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) y enfermos demandan que atiendan sus pedidos.

Jueves, 10 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: Marchas. Los manifestantes tomaron las céntricas calles de la Sede de Gobierno

La sede de Gobierno vivió una jornada de movilización. Los padres de familia, comerciantes, Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) y pacientes con cáncer protestan para lograr sus reivindicaciones.

Suspensión de todas las operaciones. Los padres de familia de la ciudad de La Paz bloquearon puntos estratégicos como ser: Miraflores, Obrajes, Calacoto y otros. Los mismos exigen a la Alcaldía paceña la entrega de un bono estudiantil de Bs 400 con el presupuesto del desayuno escolar.

Debido a esta situación, La Paz Bus suspendió momentáneamente operaciones en las rutas IrpaviI y Chasquipampa debido a bloqueos en diferentes puntos de la zona sur que imposibilitan el paso normal de los buses.

Asimismo, las vendedoras de los mercados de La Paz, marcharon en las calles principales para exigir el retiro de vendedores ambulantes y la condonación de patentes.

Entre tanto, Sirmes La Paz y los pacientes con cáncer protestan en la plaza Murillo, exigen que se apruebe la ley del 10% para la salud.

"Compañeros, no hemos podido atenderlos, no hemos podido internarlos, no hemos podido darles medicamentos, no hemos podido darles terapia intensiva, no hemos podido darles apoyo a los enfermos con cáncer, hemos visto morir más de 20 mil bolivianos por el coronavirus, hemos visto morir hermanos médicos (debido a que el sistema de salud no puede)", dijo el ejecutivo del Sirmes, Fernando Romero a tiempo de exigir a las autoridades que se destine el 10% de presupuesto del Tesoro General de la Nación (TGN) al sector salud.

Investigación retrospectiva para "sincerar" la cifra de fallecidos por COVID. Por otro lado, ante las dudas que surgieron sobre los datos de fallecidos por COVID-19, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz anunció que se está realizando una investigación retrospectiva para "sincerar" las cifras de muertos por dicha enfermedad.

"La idea es sincerar la cantidad de fallecidos y eso indudablemente se va a ir registrando", manifestó este miércoles el director del Sedes, Ramiro Narváez.

Las dudas sobre la cantidad de fallecidos se ahondaron después de que el Sedes de Santa Cruz reportó una actualización de muertes por COVID de más de mil casos tras una revisión.

10 Por ciento

Para salud, piden los trabajadores del sector y los pacientes de hospitales.

Urgente/Erbol eldia@eldia.com.bo