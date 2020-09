Desde la autoridad de bosques y tierra

Reportan reducción de superficies quemadas

Labor. La disminución es el resultado del trabajo de fiscalización y control que ha venido realizando la institución

Jueves, 10 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: Fuego. El pasado año 2019, las llamas consumieron extensos territorios en la zona oriental

Hasta la primera semana de septiembre de 2020, la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, reportó que las áreas afectadas por incendios forestales en el país, alcanzan a 598.716 hectáreas, cuando hasta similar período de 2019, las hectáreas quemadas sumaban 2.161.414, lo que representa una reducción del 80%.

Prevención y mitigación. Al respecto, el Director ejecutivo de la ABT, Víctor Hugo Añez, detalló que la disminución es el resultado del trabajo de fiscalización y control que ha venido realizando la institución, en coordinación con los tres niveles del Estado, en temas de prevención y mitigación de incendios, además de la conciencia ciudadana de evitar actividades relacionadas al manejo del fuego.

Por otra parte, Añez informó que existen incendios activos en el departamento de Santa Cruz, en áreas de vegetación baja, sabanas y pastizales. "En el municipio de San Ignacio se registran 5 eventos: en la TCO Bajo Paragua que ha afectado una superficie aproximada de 8.300 Has, en la Comunidad Motacú (3.200 Has), Predio San Martín (1.300 Has), Predio Unión 7.800 Has y centro poblado Santa Rosa de la Roca (900 Has)" detalló la autoridad, mientras que en San Matías se registran eventos; dos en el Área de Natural de Manejo Integrado (ANMI) del municipio (uno que ha afectado 8.800 Has y otro, 950 Has), asimismo en la zona Petacas (11.200 Has).

Tareas de combate. También indicó que existen incendios activos en San Rafael y Concepción en la Reserva Nacional, lo que ha ameritado mayor refuerzo de las tareas de combate de fuego en dichas zonas, con dos cisternas y un drone para Copaibo y una para San Rafael.

En este marco, instó a la ciudadanía a ser puntal en las denuncias para evitar la propagación de incendios forestales por acciones irresponsables como quemar basura, no apagar bien la colilla del cigarro y realizar fogatas. "Pedimos a todos los ciudadanos ser responsables para tener una Bolivia sin incendios forestales", manifestó el director de la ABT, al momento de recordar a la población la línea gratuita de denuncia 800-102010 y el whatsapp 67700422.

Municipios con mayor incidencia de focos de calor

En Santa Cruz: San Ignacio de Velasco (1.132), San Matías (1.026), Concepción (429), San Rafael (219), El Puente - Guarayos (200).

En Beni: Santa Ramón (957), San Joaquín (750), Exaltación (688), Santa Ana (399), San Javier (203), San Ignacio de Moxos (184).

El 3,1% de focos de calor en el país se encuentran en las áreas que fueron afectadas por los incendios 2019.

600 Hectáreas

Aproximadamente han sido afectadas en esta temporada

1 Pedido

Realiza la ABT a la ciudadanía, de evitar generar incendios

