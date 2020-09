Para construir Planta de Tratamiento en El Alto

Cámara de Diputados aprueba crédito de la CAF por $us 11,5 MM

Miércoles, 9 de Septiembre, 2020

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, este miércoles, en grande y en detalle el proyecto de ley del préstamo de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina por $us 11,5 millones, destinado a financiar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el distrito 7 de El Alto.

La norma fue aprobada luego que el ministro de Planificación del Desarrollo, Branko Marinkovic, explicó los alcances del proyecto ante el pleno de Diputados, donde detalló que esta obra proviene de la anterior gestión.

"La economía necesita inversión pública para generar fuentes de empleo, lo cual es fundamental para el país luego de la paralización de las actividades económicas por la emergencia sanitaria por el coronavirus", afirmó la autoridad.

El diputado David Ramos (MAS) confirmó que se aprobó el préstamo internacional para la construcción de este proyecto en beneficio de la población alteña.

El legislador señaló que el proyecto de ley pasará a la Cámara de Senadores para respectivo su tratamiento.

El 5 de marzo de este año, los Ministerios de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente y Agua suscribieron un contrato de crédito con la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina para la edificación de dicha planta.

El plan consiste en la construcción de esta obra en el distrito 11 del municipio de El Alto y pretende incrementar el tratamiento de aguas residuales en esa urbe y mejorar las condiciones de salud de los distritos 7, 11 y 14.

El proyecto tendrá un costo total de $us 15 millones, de los cuales $us 11,5 millones corresponden al préstamo de la CAF y los restantes 3,5 millones serán cubiertos por la Alcaldía de El Alto ($us 3,3 millones) y la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) ($us 180.985), según datos de la cartera de Planificación.

Marinkovic precisó que es un empréstito concesional que garantiza que la tasa de interés no aumente.

Asimismo, ese Ministerio informó que el plazo de pago del crédito es de 15 años e incluye un periodo de gracia de más de cuatro años, contabilizados desde la puesta en vigencia del contrato de préstamo.

/ABI