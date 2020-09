Por 'sesgo ideológico' entre algunos países

Bolivia retira la candidatura de Karen Longaric a la Secretaría General de la ALADI

Miércoles, 9 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: La canciller de Bolivia, Karen Longaric. | Reuters

El Gobierno de Bolivia retiró la candidatura de la canciller Karen Longaric a la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

A través de una misiva enviada a Víctor Berdun, presidente del Comité de Representantes de la ALADI, Longaric da a conocer la decisisón del Gobierno boliviano de retirar su candidatura, a solicitud expresa de la propia Canciller.

Entre los motivos, la Canciller señaló que hay un “sesgo ideológico” entre algunos países miembros de la ALADI, lo que genera, afirma, problemas de naturaleza irresoluble.

Asimismo, Longaric también critica que “el país sede” busque aprovechar esa condición para reelegirse en la Secretaría General de la ALADI, lo que evidencia, aseguró, que “no hay voluntad de cambio en la dirección de ese organismo”.

Finalmente, Longaric señala que el último motivo que la llevó a declinar su candidatura es que evidencia que en la región “se está lejos de alcanzar la igualdad de género” y es difícil para las mujeres “ocupar cargos directivos en América latina”.

Al respecto, el excanciller del Estado, Diego Pary, hizo eco de la noticia y señaló que la verdadera razón por la que Longaric retiró su candidatura fue que no recibió apoyo internacional. No obstante, en su misiva la actual Ministra de Relaciones Exteriores agradece a los países que sí la respaldaron.

“Longaric declina su candidatura a la Stria. Gral. de ALADI, no por "sesgos políticos" sino porque no logró ningún apoyo de los países miembros que no reconocen la candidatura de un Gobierno ilegítimo. Bolivia pierde espacios ganados por la diplomacia boliviana en la última década”, señaló Pary a través de su cuenta de Twitter.

Con 13 estados miembros, la ALADI constituye el organismo intergubernamental más antiguo y más amplio de América Latina dedicado a impulsar el desarrollo económico y comercial de la región. Este año cumple 40 años desde su creación.

La asociación está integrada por los cinco países de la Comunidad Andina (CAN), Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú; los cinco del Mercado Común del Sur (Mercosur), Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela (suspendida) y Uruguay, además de México, Cuba y Panamá. Su sede está en Montevideo.

/Oxígeno