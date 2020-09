Lanchipa pidió medidas de protección a la CIDH

Murillo afirma que el Fiscal General “no tiene por qué sentirse amenazado”

Miércoles, 9 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: El ministro de Gobierno, Arturo Murillo. | Erbol

Después de que el fiscal general Juan Lanchipa pidió medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó este miércoles que la autoridad del Ministerio Público “no tiene por qué sentirse amenazado” y que, además, aún está a tiempo para “corregir” su posición y “trabajar para el pueblo”.

Un día antes, Lanchipa denunció hostigamiento de parte de cívicos y plataformas que piden su renuncia, por lo cual solicitó las medidas cautelares ante la CIDH para él y su familia.

Murillo respondió que “el fiscal no tiene por qué sentirse amenazado, el fiscal cuenta con seguridad, el fiscal cuenta con absolutamente todas las medidas de seguridad que el Estado le debe dar en su investidura”.

Sin embargo, el Ministro señaló que “el gran problema del Fiscal General es que no ha sabido darle respuesta al pueblo de Bolivia, eso le ha hecho un gran daño a su imagen”.

“El Fiscal General está a tiempo de dar un paso a un costado o dar un paso atrás, mejor dicho, y corregir su posición trabajar para el pueblo”, reflexionó Murillo.

Dijo que se han observado “muchas incongruencias” de Lanchipa, en particular respecto a los 12 días de bloqueo en agosto. “El Fiscal General no había, no aparecía, desapareció como dicen los paceños: ‘se ha estido’. Eso es grave porque nos ha dejado indefensos a los bolivianos y eso debería aclarar”, apuntó.

Respecto a la solicitud de medidas cautelares que hizo Lanchipa a la Comisión Interamericana, Murillo manifestó que “todos los que hacen daño, los que los que cometen crímenes en nuestro país van a la CIDH”.

Recordó que, por ejemplo, la Defensora del Pueblo, también acudió al mismo organismo.

/Erbol