En El Alto

Canasta estudiantil se entrega esta semana

Urbe. Según las autoridades alteñas, son alrededor de 300 mil los estudiantes en esta zona que recibirán este beneficio.

Miércoles, 9 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: Estudiantes. Recibirán este beneficio en medio de la fuerte crisis por la pandemia

La distribución de la canasta estudiantil, acordada entre el municipio de El Alto y padres de familia de esa ciudad, será distribuida a partir de esta semana, una vez se defina su contenido, anunció ayer martes la alcaldesa Soledad Chapetón.

Se definirá su contenido. "La entrega se prevé el jueves o viernes de esta semana (...). Esta semana va a ser muy importante, vamos a definir el contenido de la canasta estudiantil, el beneficio mayor son los, aproximadamente, 300 mil estudiantes de las 493 unidades educativas", declaró la autoridad en contacto con la Red Uno.

La Ley Municipal Extraordinaria que autoriza la compra de los insumos para este beneficio escolar será remitida al Concejo Municipal en las siguientes horas, para la aprobación del uso de los recursos del desayuno escolar.

La entrega de la canasta estudiantil, no obstante, supone dejar en suspenso la Ley del Desayuno Escolar, tomando en cuenta que se entregará del beneficio y la cancelación del año escolar, explicó la autoridad edil.

Piden no dejarse engañar con la gente del MAS. La alcaldesa Chapetón pidió a los padres de familia de esa urbe no dejarse sorprende por personas vinculadas al MAS, quienes argumentan que no recibirán ese beneficio quienes no bloquearon o participaron de las movilizaciones.

"Alertar a los padres de familia del Distrito 14 que no nos dejemos engañar", remarcó la alcaldesa.

Cuando la alcaldesa Chapetón y otros funcionarios municipales fueron retenidos por los denominados autoconvocados, el fin de semana, los movilizados inicialmente presionaron por un pago de entre Bs 500 y Bs 1.300.

483 Unidades Educativas

Son las que funcionan en la ciudad de El Alto en el departamento de La Paz

