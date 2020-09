La Paz

Revilla saluda inhabilitación de Morales y dice que es hora de que los políticos cumplan la CPE

Martes, 8 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: El alcalde de La Paz, Luis Revilla.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, saludó este martes la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba, y dijo que es momento de que organizaciones y líderes políticos aprendan a cumplir lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE), como un mecanismo de respeto a los ciudadanos.



Revilla sostuvo que, está por demás claro, que Evo Morales no vive en el país hace meses, por lo que no cumple uno de los requisitos constitucionales para postularse a un cargo público.



"Saludamos la decisión, por supuesto, de la justicia, en apego a la Constitución, y es hora de que todas las organizaciones políticas, todos los líderes políticos aprehendamos a cumplir la Constitución como un mecanismo de respeto a los ciudadanos", relievó Revilla.



En febrero de este año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió inhabilitar la candidatura de Morales a senador por Cochabamba, porque no reunía los requisitos, como la residencia permanente en el país, debido a que actualmente reside en Argentina.



Sin embargo, la defensa de Morales presentó un amparo constitucional para tratar de revertir la decisión del Órgano Electoral y ese recurso fue tratado el 1 de septiembre en la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuando sus dos vocales empataron en votos.



Ante ese empate, se designó al vocal dirimidor, quien ayer finalmente decidió ratificar la decisión del TSE de inhabilitar la postulación de Morales.



"Ninguna persona puede postular a un cargo público sin haber residido dos años antes inmediatamente antes de la elección en el país y en la circunscripción en la que está deseando postular", remarcó Revilla. /ABI