En la zona de la Villa 1ro de Mayo

El ataque delincuencial que le cambio la vida a Evangelina

Martes, 8 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: Imagen tomada de Clave300

Evangelina Delgadillo Escobar, es una humilde comerciante de 65 años que vende asadito, panza rebosada y pollo en la avenida 16de Julio de la Villa 1ro de Mayo.

El pasado domingo, salió como de costumbre a ganarse el pan del día y cuando comenzaba a juntar su clientela, un individuo de 30 años se acercó a pedirle una panza.

La mujer de la tercera edad recordó que su agresor le pidió alcohol en gel para desinfectarse y cuando trataba de alcanzar el desinfectante fue violentamente atacada con un cuchillo sin motivo alguno.

“ Empecé a gritar pidiendo auxilio y me trató de tapar la boca amenazándome con matarme si no me callaba”, relató la mujer que recibió 5 puñaladas en el cuerpo.

Delgadillo recordó que tuvo que forcejear con su agresor caso contrario hubiese acabado con su vida. Finalmente, otros comerciante y vecinos de la zona salieron en su auxilio y redujeron al antisocial que intentó darse a la fuga siendo castigado antes de ser entregado a la Policía.

A consecuencia del ataque, la mujer viene atravesando una crisis económica debido a que además vende comida al medio y tiene personas pensionadas. “Me acabe endeudando por mis curaciones y aún sigo delicada sin poder generar un centavo y necesito ayuda”, indicó la mujer preocupada.

Los hijos de la mujer habilitaron los celulares 63557412 y 63556412 para que las personas puedan prestar alguna colaboración a Evangelina que se recupera en su vivienda de las heridas de cuchillo.