Ratificó la inhabilitación de Evo Morales

Núñez considera que hay jueces y fiscales que ya no temen a la 'estructura criminal' del anterior gobierno

Martes, 8 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Foto: Archivo

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmó este martes que el fallo judicial, que ratificó la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador, evidencia que hay jueces y fiscales que dejaron de tener miedo a la "estructura organizada criminal" que montó el gobierno del MAS.



"Saludamos la decisión del vocal dirimidor (Alfredo Jaimes Terrazas que ratificó la inhabilitación); vemos que aún existen autoridades probas, se evidencia que algunos jueces y fiscales ya no le temen a la estructura organizada criminal que montó el gobierno de Evo Morales, en 14 años", afirmó Núñez, en conferencia de prensa.



En febrero de este año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió inhabilitar la candidatura de Morales a senador por Cochabamba, porque no reunía los requisitos, como la residencia permanente en el país, debido a que actualmente reside en Argentina.



Sin embargo, la defensa de Morales presentó un amparo constitucional para tratar de revertir la decisión del Órgano Electoral y ese recurso fue tratado el 1 de septiembre en la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuando sus dos vocales empataron en votos.



Ante ese empate, se designó al vocal dirimidor, quien ayer finalmente decidió ratificar la decisión del TSE de inhabilitar la postulación de Morales.



Ahora "queremos respuestas (judiciales) sobre otros casos como el fraude electoral o el caso bombas molotov; esta justicia ya no debe liberar narcotraficantes, violadores, corruptos y pedófilos; consideramos que se los debe procesar y ese es un tema pendiente de la justicia con el pueblo boliviano", agregó Núñez.



Además, enfatizó que ahora la justicia es un órgano independiente y tiene que actuar de acuerdo con la ley, sin "arrodillarse" ante los intereses de una persona o de un gobierno de turno, como ocurría en el pasado. /ABI