Pronunciamiento del diputado

Barral sobre Rafael Quispe: 'Estar como empleado del Gobierno no le hace bien para una futura candidatura'

Martes, 8 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: El diputado Amílcar Barral. Foto: Archivo - Radio Éxito

El diputado Amílcar Barral sostuvo que a Rafael Quispe, el ser empleado del Gobierno, le afecta y no le hace bien a una futura candidatura que pretende tener con miras a las elecciones subnacionales.

Barral se pronunció después de que Quispe ratificó su intención de postularse a gobernador de La Paz y que incluso mencionó al diputado como posible candidato a la Alcaldía paceña.

El diputado señaló que Quispe aún tiene tiempo para definir su situación y darse cuenta que estar en el Gobierno transitorio le está afectando.

“ Le afecta porque primero no le han dado el lugar que se merece por la lucha que ha hecho. Se le ha relegado a ser director con dos jefes por delante y eso no está bien, se merecía más, se lo he dicho que incluso yo le iba a llevar el maple de huevos”, manifestó el diputado que además es amigo de Quispe.

Actualmente Quispe es Director de Coordinación de Movimientos Sociales, cargo al que fue designado tras ser destituido como Director del Fondo Indígena.

Barral recalcó que al “Tata” Quispe “no le han dado el lugar que se merece y estar como un empleado subalterno del Gobierno no le hace bien para una futura candidatura”.

Recordó que hace tiempo Quispe es relegado, puesto que el año pasado podía ser candidato vicepresidencial de Óscar Ortiz, pero tampoco se le tomó en cuenta.

El diputado aclaró que no le está diciendo a Quispe que abandone a la Presidenta, sino que analice cómo afecta a su futura candidatura el estar en el Gobierno.