Respondió a la mandataria del Estado

Carlos Mesa: Agradecer a la presidenta Áñez el interés que tiene en mi opinión

Lunes, 7 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: Carlos Mesa y Jeanine Áñez. Foto: Internet

Tras las críticas de la presidenta Jeanine Áñez contra el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, debido a que no se habría pronunciado en cuanto a los bloqueos y las acusaciones de estupro contra Evo Morales, Mesa agradeció a Áñez el “interés en su opinión”.

“Primero agradecer a la presidenta el interés que tiene en mi opinión, eso es una prueba exacta de que ella tiene muy a consideración mi palabra y a ella le gustaría conocer mis puntos de vista sobre todos los aspectos vinculados a la situación que atraviesa el país”, dijo Mesa en una entrevista con Red Uno.

Asimismo, aseguró que se refirió a los bloqueos en el país, en el mes de agosto, cuando se rechazaba la fecha de los comicios. Además, dijo que se pronunció en cuanto a la posible habilitación de Morales como senador y las acusaciones de estupro contra el expresidente.

“Me gustaría recomendarle a la señora presidenta que les pida a sus asesores que por favor le informen adecuadamente la cantidad interminable de veces que me referido a los bloqueos, que los he criticado duramente, que me he referido a la inhabilitación de Evo Morales o la habilitación que me parece una barbaridad, me he referido a las acusaciones de estupro contra el expresidente, que me he referido a la situación dramática del coronavirus”, sostuvo.

Luego de que Áñez se haya referido a Mesa en algunas actividades de entrega, acusándolo de no haberse pronunciado, en las redes sociales se mostraron algunos memes que surgieron del tema.

“Alguien me decía que era terrible saber que yo no había estado presente, que dónde estaba Carlos Mesa cuando descendió el club Bolívar”, dijo Mesa de manera sarcástica. /Urgente