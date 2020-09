Rodríguez Veltzé pidió reunirse con Áñez para entregar 'información reservada', pero no fue atendido

Aclaración

Rodríguez Veltzé pidió reunirse con Áńez para entregar 'información reservada', pero no fue atendido

Domingo, 6 de Septiembre, 2020

El exagente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, reveló que intentó reunirse con la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, para entregarle la “información reservada” respecto a la fallida demanda marítima y el conflicto por las aguas del Silala, pero nunca fue atendido por la primera mandataria.

“Yo pedí de manera explícita ser recibido para entregar esa información a la Presidenta y de manera conjunta a la Canciller, pero primero a la Presidenta”, aseveró entrevistado por el portal ‘Detrás de la Verdad’.

Rodríguez, en esa línea, explicó que corresponde entregar la información a Áñez ya que ella es la Presidenta y quien conduce y dirige la política exterior del país y lamentó que nunca haya sido atendido por conflictos personales.

“Debo lamentar que hoy se siga tratando esto de una manera banal y amenazante. Si ellos tenían un desprecio contra Rodríguez Veltzé por haber trabajado con el MAS ellos sabrán. Si tienen problemas personas es una pena porque estamos tratando asuntos del Estado”, afirmó.

En pasados días, la canciller Karen Longaric sostuvo que el exagente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, no entrega la “información reservada”, al parecer documentos de la demanda marítima, cuyo fallo fue adverso al país, y de la defensa de las aguas del Silala, desde noviembre de 2019, cuando renunció y abandonó el país el expresidente Evo Morales.

“(Hay) incumpliendo de deberes, de quedarse con información reservada y no entregar a la Cancillería, él no tiene que pedir permiso para entregar ese informe, él tiene que ir (a la Cancillería) y entregar ese informe, tiene la obligación de entregar ese informe, él no tiene ningún estatus especial”, afirmó.

Incluso, Longaric dijo que el exagente boliviano no necesita entregar la información necesariamente a su autoridad sino a un director o viceministro. “Él (Rodríguez Veltzé) tiene la obligación de dar ese informe a la Cancillería y tiene la obligación de presentarse en Cancillería ante un director, ante un viceministro o ante la canciller, depende de si yo tengo tiempo para recibirlo o no, y tiene que prestar toda esa información”, dijo.

Al respecto, Rodríguez Veltzé aseveró que “le tiene sin cuidado” las advertencias de Longaric y aseguró que sigue dispuesto a reunirse con Áñez.

“Hice lo que me tocó y he seguido insistiendo. Me tiene sin cuidado lo que pueda decir la señora Canciller y lo procesos que quiera abrir, seguiré en la disponibilidad de reunirme”, finalizó el también expresidente del Estado.

/Oxígeno