El peligro de contagio cotinúa

Sedes pide disciplina para evitar nuevo brote de Covid-19

Situación: Este sábado se registraron 78 nuevos casos. Las autoridades piden no bajar la guardia y cumplir con las medidas de bioseguridad.

Domingo, 6 de Septiembre, 2020

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, informó este sábado que se registraron 78 nuevos contagios de coronavirus elevando a 41.085 los casos confirmados en Santa Cruz. Los fallecidos fueron 19, elevando a 1.934 los decesos en territorio cruceño. Los recuperados suben a 33.909 tras dar de alta esta jornada a 355 personas. De igual manera, Ríos aprovechó la ocasión para recomendar a la población que mantenga disciplina para evitar un nuevo brote.

Datos del informe: “Los laboratorios oficiales PCR hoy día (ayer) procesaron 460 pruebas de las cuales 78 fueron positivas”, inició Ríos la conferencia de prensa.

El funcionario destacó, que los casi 34.000 recuperados han apoyado en el aspecto de la donación de sangre: “Tenemos un banco de sangre referente nacional, incluso internacional, que gracias a la gerencia, administración e inversión de la Gobernación se ha podido conseguir tres equipos de plasmaféresis que va realizando más de 800 procedimientos desde el mes de mayo”.

Ríos recalcó que aunque la meseta haya permitido la disposición de camas en terapia intensiva, la población debe tener en cuenta que el contagio continúa y se debe cuidar de los abuelitos y de las personas con enfermedades de base que son las más vulnerables al virus.

Reporte: De los 78 casos positivos de este sábado, 27 corresponden a Santa Cruz de la Sierra, 11 al municipio de Lagunillas, Camiri con nueve, Charagua y San Pedro con siete, Montero y Vallegrande con cuatro, El Torno y San Ramón con dos. Cotoca, Cuatro Cañadas, Gutiérrez, Porongo y Roberé con un caso. De los contagios registrados, 32 son masculinos y 46 son femeninos, de los cuales 14 de ellos son mayores de 60 años y cuatro menores de 15.

“Insistir, en este fin de semana, que lamentablemente nos hemos estado comportando de manera indisciplinada, algunos, no importándonos el esfuerzo de muchos y se estarán reuniendo esta noche (ayer) y mañana (hoy). Las personas que no se han contagiado, ahora van a empezar a salir y se van a exponer al riesgo en las calles, en las casas que se reúnen, en el trabajo, transporte público, donde estén, mientras no usen (apuntando su barbijo) y practiquen de manera religiosa y extremamente con disciplina vamos a contagiarnos nuevamente y esta meseta que estamos viviendo, se va convertir en la antesala de un nuevo brote”, concluyó Ríos.

661 Casos

Se registraron este sábado en Bolivia. Además, se reportaron 55 fallecidos.

Luis Lijerón Nuñez llijeron@eldia.com.bo