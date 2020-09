Elecciones 2020

Alfredo Jaimes Terrazas será el vocal que dirimirá la candidatura de Evo Morales

Sábado, 5 de Septiembre, 2020

El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, convocó al vocal de la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto, Alfredo Jaimes Terrazas, como vocal dirimidor de la Acción de Amparo Constitucional para resolver si el expresidente Evo Morales puede ser candidato a Senador por el departamento de Cochabamba, desde su refugio en Argentina, de cara a las elecciones del próximo 18 de octubre.

La audiencia que definirá el futuro de la candidatura de Morales se realizará el lunes 7 de septiembre, la que se instalará a las 16:30 en instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

“Teniendo en cuenta la existencia de disidencia dentro de la presente Acción de Amparo Constitucional por los vocales Heriberto Pomier y René Delgado, a fin de resolver la misma y de acuerdo al libro de convocatoria esta Sala Constitucional convoca en calidad de vocal dirimidor a Alfredo Jaime Terrazas –vocal de la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto- y a fin de que pueda emitir su voto dirimidor dentro de la disidencia existente dentro de la presente acción de amparo constitucional se señala audiencia para el día lunes 7 de septiembre de 2020 a horas 16:30 a desarrollarse en el salón de audiencias de la Sala Constitucional Segunda, ubicado en el piso 8 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”, señala la convocatoria de la Sala Constitucional Segunda, firmada por el vocal Heriberto Pomier y la secretaria de la Sala Patricia Yali Mita.

En febrero, el TSE inhabilitó la candidatura de Morales, sobre todo por considerar que no cumple con el requisito de residencia permanente en el país, puesto que está refugiado en Argentina desde diciembre pasado.

No obstante, el expresidente, a través de sus abogados, presentó un amparo constitucional para lograr su habilitación. Los dos vocales de la Sala Constitucional Segunda de La Paz no lograron un consenso respecto al caso y ahora será un tercer vocal dirimidor quien determine si Morales puede o no ser candidato.

/Oxígeno