Salvatierra sobre el MAS: 'Cometimos errores, pero seguimos siendo lo mejor que pasó en la historia del país'

La senadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, ofreció una entrevista a un portal argentino en el que admitió que el Gobierno de esa organización política cometió errores durante su gestión, pero que ello no quita que “es lo mejor que ha pasado en la historia del país”.

“Cometimos errores, pero seguimos siendo lo mejor que ha pasado en la historia de nuestro país”, aseveró Salvatierra.

La Senadora del MAS, en esa línea, señaló que el Gobierno del MAS tuvo “grandes aciertos” que ahora resaltan aún más si se lo compara con el actual Gobierno transitorio boliviano, pero también dio a conocer algunos de los errores que su partido cometió durante su gestión.

“Nuestra primera debilidad fue la burocratización, que los movimientos sociales en su crítica llamaron ‘desapego’, que no en la relación del presidente Evo con ellos, sino de los máximos dirigentes de las organizaciones sociales con las bases. Además, la conducta política recaía sobre un socio que tenía un rol específico en el gobierno, cuando la conducta política no debía estar desvinculada de la organización social”, aseveró.

Salvatierra, en esa línea, agregó que la burocratización “nos llevó a no tener la presencia activa de movimientos sociales en las calles”, porque la movilización activa “no es solo organizar manifestaciones una vez al mes”.

Por otro lado, la Senadora del MAS también se refirió a los conflictos post electorales de noviembre del 2019 y reiteró que los movilizados no iban a permitir que ella asuma la presidencia, sucesión constitucional que le correspondía al ser Presidenta del Senado.

“Es importante entender que el golpe no fue solo contra Evo Morales y Álvaro García Linera, sino contra todo un proyecto político (…) Mucha gente cree que realmente podría haber gobernado el país, pero eso era imposible. Si hubiera asumido la presidencia habría terminado con el baño de sangre que buscaba la oposición en ese momento para sostener su golpe. Si me pregunta ahora, mirando atrás, si la renuncia fue la mejor decisión, no sé si fue la mejor o la peor, pero estoy seguro de que no hubo alternativas ni garantías para asumir el mando presidencial”, aseveró.