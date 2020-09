Este jueves

Áñez dice que le preocupa si Carlos Mesa podrá frenar al MAS y Evo Morales

Ref. Fotografia: La mandataria se pronunció en un acto en Tarija. Foto: Captura BTV

La presidenta y candidata Jeanine Áñez aseveró este jueves que sabe cómo frenar a Evo Morales y al MAS después de las situaciones difíciles y de violencia que se atravesaron, pero manifestó que le preocupa si Carlos Mesa podrá hacer lo mismo.

“No sé si don Carlos Mesa va hacer lo que nosotros hicimos. Yo me pregunto si don Carlos Mesa va a frenar a Evo Morales, porque durante los momentos de conflicto, durante los momentos difíciles no lo hemos visto estar luchando con su pueblo por la democracia, por la salud, por el oxígeno, y yo una vez más lo dejo como reflexión: ¿será que él va a poder frenar al MAS y a Evo Morales? Creo que esa es una situación que en lo personal me preocupa y lo dejo a ustedes para que tomen una decisión”, manifestó Áñez.

La mandataria se manifestó en un acto de gestión gubernamental realizado en Tarija. Horas antes Mesa había acusado al Gobierno de actual igual que Evo Morales por usar bienes del Estado y medios públicos con fines electorales.

En anteriores discursos, la Presidenta había criticado a Mesa, sindicándolo de ocultarse frente a los conflictos, “mirar de palco” y no manifestarse con contundencia respecto a las acusaciones de estupro contra Evo Morales.

Respecto a Morales, Áñez dijo que si el expresidente osa regresar de Argentina para ser candidato, tendrá que enfrentar a la justicia por las acusaciones de pedofilia en su contra.

“Si él tiene la osadía de regresar al país, va a tener que enfrentar todos esos delitos cometidos de abuso, todos esos delitos contra los derechos que nos fueron conculcados durante estos últimos años a muchos bolivianos, y sobre todo también tendrá que responder y dar la cara por esta nueva acusación de pedofilia de abuso contra menores de edad. Este es un delito que indigna”, dijo la Jefa de Estado.

Agregó que espera que la justicia no permita la postulación de Morales a senador. Actualmente, el caso está en un proceso de amparo y a la espera de la decisión de un juez dirimidor, dado que los dos vocales de la Sala Constitucional Segunda de La Paz tuvieron opiniones distintas.

/Erbol