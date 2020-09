Polémica por habilitar participación

Politólogo Pareja: Fallo de Sala Constitucional no habilitará a Evo como candidato, la última palabra la tiene el TSE

Jueves, 3 de Septiembre, 2020

El politólogo Franklin Pareja explicó que si la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz decide dar la razón al Movimiento Al Socialismo eso no significa que Evo Morales será habilitadi como candidato a senador por Cochabamba, porque no es competencia de esa instancia decidir si el expresidente puede ser postulante.

Recordó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la única instancia que, en el marco de sus atribuciones constitucionales, puede decidir qué candidato es o no habilitado para la contienda electoral. En ese entendido, Pareja aclaró que la Sala Constitucional lo único que puede hacer es observaciones de forma y fondo a la resolución del TSE que inhabilita a Evo.

Si la Sala Constitucional detectara fallas procedimentales, puede anular la resolución del TSE, pero el proceso no termina ahí. Luego la determinación de la Sala será enviada al ente electoral, donde se puede hacer las correcciones y volver a emitir una resolución que inhabilite a Morales.

“Técnicamente el tribunal de garantías no puede inhabilitar ni habilitar al señor Evo Morales, eso no es su competencia. Lo que puede hacer es observaciones de forma y fondo a la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y si detecta fallas procedimentales, entonces puede revocar la resolución del TSE, pero eso no termina ahí. Eso vuelve al TSE y esta instancia, en el marco de sus atribuciones constitucionales es la que puede hacer corrección a las observaciones y puede volver a emitir una inhabilitación precisamente haciendo observación de los fallos que fueron detectados en el tribunal de garantías. En consecuencia, la decisión de habilitar o inhabilitar a Evo es única y exclusivamente del TSE y al margen de que la sala de garantías revoque la resolución del TSE, no es que se queda ahí. El TSE puede volver a emitir una resolución en la cual nuevamente inhabilita a Morales pero en observancia de los defectos procesales que podrían surgir”, precisó Pareja en una entrevista con un medio radial.

El politólogo considera que en este tema se está generando un temor infundado y sobredimensionado, además se le está dando cualidades a la Sala Constitucional como si fuera a decidir si Evo es o no habilitado.

Salvador Romero, presidente del TSE, el pasado miércoles, ratificó la inhabilitación de Morales al señalar que la resolución emitida sobre la candidatura de Evo está n el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes vigentes en Bolivia.

“El Tribunal Supremo Electoral es respetuoso del estado de derecho, el Tribunal Supremo Electoral ya se pronunció sobre la residencia del candidato Evo Morales. Hubo una evaluación y resolución, que está, de acuerdo al Tribunal Electoral, apegada a lo que disponen la Constitución y las leyes”, explicó Romero. /Urgente