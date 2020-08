170 artefactos

Ministro Arias: la compra de los respiradores españoles no es el negociado que se dice

Domingo, 30 de Agosto, 2020

La presunta compra irregular de los 170 respiradores españoles no es un negociado, como se dijo en el marco de un escándalo, ya que la explicación se complicó por una deficiente gestión de comunicación pública, aseguró este sábado el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias.

"No estoy diciendo que no pudo haber anormalidades, pero estoy seguro que no es el negociado que se dice. está investigándose, en la justicia están viendo los detalles, (...), esto está en un proceso porque la Presidenta así lo ha pedido, pero nos ha faltado comunicar", admitió Arias en entrevista con el programa virtual "Déjame Hablar".

La autoridad de Estado reveló que los 170 respiradores españoles en cuestión se encuentran en instalaciones del Ministerio de Salud, equipamiento que será devuelto a la empresa vendedora y el dinero le será regresado al Estado.

En criterio del ministro Arias, la poca claridad en la explicación de una gestión en un contexto de mucha demanda de insumos médicos por la pandemia del COVID-19, llevó a distorsionar los hechos sobre cómo "exactamente ha ocurrido".

Tras el brote de la pandemia del coronavirus en Bolivia, el Estado contrató la compra de 170 respiradores de una firma española, la misma que se gestionó a través de una intermediaria.

El caso desató un escándalo por el presunto hecho de corrupción que ocasionó la destitución del ahora exministro de Salud, Marcelo Navajas, y funcionarios de dirección administrativa de ese despacho.

Explicó que, al inicio de la pandemia, el país tuvo que enfrentar la alta demanda de insumos médicos en todo el mundo y su constante variación de precios.

"Los barbijos que en un principio constaban un boliviano y después costaron hasta Bs 15 (...) las pruebas PCR costaban $us 60 llegaron a costar hasta $us 100, este era un indicador de que se iba a especular mucho más con los reactivos y los laboratorios", dijo.

En este contexto, desde la gestión pública no se supo explicar la situación y "no poner las cosas como tienen que ser, da lugar a mucha discusión", apuntó.

A fin de superar la deficiencia de comunicación, sugirió a la ministra de Salud, Eidy Roca, mostrar a la población que efectivamente los respiradores no están desaparecidos. /ABI