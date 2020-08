Expresidente boliviano

Evo en el ojo de la tormenta entre críticas, acusaciones y denuncias

Polémica. Denuncias a nivel nacional e internacional por corrupción, vulneración a los derechos humanos y estupro giran en torno a la exautoridad.

Domingo, 30 de Agosto, 2020

El expresidente Evo Morales concentra la atención dentro y fuera del país, debido a las denuncias que lo rodean por hechos de corrupción, vulneración a los derechos humanos y recientemente por estupro.

Las acusaciones en contra de la exautoridad boliviana, ya se hacen eco a nivel internacional, donde altos organismos se han pronunciado de forma previa.

La CPI trata denuncias por delitos de lesa humanidad. Un grupo de 10 ciudadanos bolivianos, presentó una denuncia ante la Corte Penal internacional (CPI) de La Haya contra el expresidente Morales y varias exautoridades por una serie de delitos de lesa humanidad entre los que sobresalen los ataques sistemáticos a la población civil por razones ideológico-políticas.

Alfonso M. Dorado, el abogado habilitado ante la CPI que representa a los denunciantes, explicó los alcances de esta denuncia que de acuerdo con los procedimientos internacionales, está siendo analizada por la Fiscalía de La Haya. "Nosotros consideramos que hay varios hechos que sí ameritarían ser considerados bajo el ángulo de lesa humanidad. No solamente fue el ataque generalizado de 2019, sino también hubieron otros ataques sistemáticos contra una población civil indefensa y por razones políticas e ideológicas y con total conocimiento de los autores", informó Dorado.

La denuncia contra Morales y exministros fue presentada el 30 de noviembre de 2019 ante la CPI y detalla hechos cometidos entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre del 2019, tras el presunto fraude electoral del 20 de octubre de ese año.

El 25 de febrero de 2020, la Fiscalía de la CPI instruyó un análisis jurídico de los acontecimientos, situación que los denunciantes aprovecharon para ampliar la denuncia por sucesos discontinuos y de carácter político durante el Gobierno de Evo, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La ampliación contempla hechos "criminales" ocurridos entre el 09 de junio del 2006 y el 20 de noviembre de 2019. Los casos que destacan son: Papelpampa (Oruro), Yungas de Vandiola, Posokoni (Huanuni, Potosi), Caso Urresti, represión a los discapacitados, caso hotel Las Américas, Chaparina, Panduro, caso El Porvenir, el incendio de la Alcaldía de El Alto y otros.

El jurista, desde Francia, calificó de "minivictoria" la decisión de la Fiscalía de La Haya de iniciar el análisis jurídico de hechos por considerar la existencia de base probatoria suficiente y elementos serios, susceptibles de abrir un examen preliminar y una investigación. "Desde el punto de vista del procedimiento es una muy buena minivictoria en el procedimiento porque en pocos meses la Fiscalía de la CPI ha instruido ese estudio jurídico del caso porque amerita y hay seriedad", aseguró.

Según Dorado, la ampliación bajo el ángulo de crímenes de lesa humanidad permitirá volver a revisar cada caso y hecho que no fue judicializado en Bolivia y otros que fueron abandonados para intentar obtener justicia.

Denuncias por afectación a pacientes con coronavirus por bloqueos. A inicio de agosto en el país, varias organizaciones sociales de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto Unidad del MAS, iniciaron una serie de bloqueos en las carreteras de todo el país, exigiendo las Elecciones Nacionales para el mes de septiembre.

Sin embargo esta medida de presión, derivó en un grave daño a la salud de los pacientes por coronavirus en el país, dado que debido a los bloqueos no se permitió el paso de oxígeno e insumos a los hospitales, provocando la muerte de más de 30 personas.

Debido a esto, la canciller del Estado, Karen Longaric, envió una nota a siete organizaciones internacionales para denunciar la vulneración de los derechos humanos de los pacientes con coronavirus (COVID-19) afectados.

Aseguró que estas movilizaciones "violan flagrantemente" los derechos humanos de la población y constituyen "hechos delictivos" que se intentan controlar porque no pueden ser considerados como protestas pacíficas. "Ni en situaciones críticas de conflictos armados puede restringirse la circulación de medicamentos y ambulancias a los centros sanitarios, o tomarse medidas violentas contra el personal de salud, como está ocurriendo actualmente en Bolivia por parte de estos grupos, en clara contravención a los principios del Derecho Internacional Humanitario", aclaró.

La nota está dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), UN Human Rights, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea y al Parlamento Europeo.

El bullados caso por estupro se tratará en el Parlamento Europeo. El eurodiputado Hermann Tertsch, de las filas del partido VOX de España, dio a conocer de manera pública en los últimos días, que el polémico y bullado caso por estupro y trata y tráfico de personas contra Evo Morales, se tratará en el Parlamento Europeo. "El abuso de menores y el estupro de Morales van a tener una respuesta; por supuesto, en el Parlamento Europeo", expresó en su momento la autoridad.

Anticipó que su partido se ocupará de que el exmandatario "sea expuesto con toda la virulencia y con toda la exposición de lo que es: un personaje que se cree por encima de todas las leyes; se cree con el derecho para abusar brutalmente de todos los bolivianos, como ha hecho siempre que ha podido".

El legislador español remarcó que su partido promoverá una acción de censura para que el exmandatario quede expuesto ante la comunidad internacional. Tertsch indicó que este caso demuestra "el mal Gobierno" de Morales y lo comparó con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. "Estos son los perfiles de personajes que han mal gobernado en varios países hermanos (de Latinoamérica), perfiles muy siniestros y sobretodo son personajes que se creen por encima de la ley. (...) Es la misma trama de regímenes de proyectos totalitarios", agregó.

Asimismo, señaló que las acciones legales que el actual Gobierno boliviano interponga sobre este caso, deben contar con el respaldo del Órgano Judicial y entidades internacionales para que se esclarezca este hecho y no quede en la impunidad.

Posición de rechazo y cautela de dos direcciones. Esta situación con el exmandatario, genera rechazo, críticas y cautela por uno y otro lado. Desde el Gobierno, la presidenta, Jeanine Áñez expresó que las acusaciones de estupro contra el expresidente, avergüenzan a Bolivia en ámbitos internacionales, por lo que desde su gestión adelanta que hará seguimiento a esas denuncias para que no queden impunes. "Ese es un hecho abominable, estoy indignada como están indignados todos los bolivianos y todas las bolivianas. El señor Evo Morales nos ha avergonzado en los ámbitos internacionales con semejante acusación", remarcó la jefa del Estado. En contraposición, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, se mostró expectante de la situación, esperando la voz oficial por parte del expresidente. “Ojalá que se pueda de alguna manera, de una vez por todas aclarar esta situación, que el más afectado en este caso el expresidente Evo, salga los medios y pueda de alguna manera hacer la aclaración correspondiente, porque seguimos viviendo totalmente en penumbras, no hay una voz oficial en este momento del que es protagonista principal”, dijo Choque. Sin embargo, Evo Morales, hasta la fecha no ha emitido un pronuncianiento específico referente al tema.

10 de noviembre

Renunció a la Presidencia y huyó del país rumbo a México.

12 de diciembre

Llegó a Argentina Evo Morales para pedir asilo político.

20 de octubre

Se llevaron adelante las elecciones que fueron declaradas nulas.

18 de octubre

De este año están programadas las nuevas elecciones.

