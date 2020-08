Ciudadanos-piden-al-Secretario-General-de-la-ONU-relevar-del-cargo-a-su-vocero-en-Bolivia

Un grupo de ciudadanos bolivianos envió, este sábado, una carta al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, para pedir que releve del cargo a Jean Arnault, quien se desempeña como su portavoz en el país.

En la misiva se cuestiona al funcionario por no actuar con "imparcialidad y veracidad" ante los "crímenes democráticos" que cometió el expresidente Evo Morales y los grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Pedimos, que Arnault sea apartado. Lo estamos cuestionando porque es evidente la postura que ha tomado a favor de Evo Morales y del MAS. Durante 14 años, Jean Arnault y ninguno de los representantes de Naciones Unidas en Bolivia tomó en cuenta todos los crímenes contra la democracia que cometió Morales", aseguró la politóloga Susana Seleme.

La experta comparó el papel que jugaba la ONU durante la época de las dictaduras y calificó su postura de "ejemplar" y en favor de la democracia boliviana, en comparación a esta época. "En este periodo, creemos -quienes han escrito esa carta- que se ha jugado por el MAS", aseveró.

El documento presentado al organismo internacional señala que luego de la renuncia de Morales, denunciado por el presunto fraude electoral, la exautoridad aplaudió el nombramiento de Jean Arnault, como enviado especial de la ONU a Bolivia, y apuntan que dicha acción debía ser tomada en cuenta como un mal antecedente.

Los firmantes describen los acontecimientos postelectorales y apuntan que el exmandatario habría ordenado a su militancia polarizar el país y "crear milicias armadas", además de instruir "cercar las ciudades y dejarlas sin alimento" en noviembre de 2019.

También acusan al expresidente de ser quien "durante sus 14 años de gobierno, instigó a la confrontación racial, ideológica y política; ejecutó prisioneros y civiles desarmados, etcétera", indicaron.

Seleme mencionó que algunos casos no fueron judicializados como el Caso El Porvenir, el Hotel de Las Américas, Calanacha, Huanuni,Caranavi, Panduro y añadió que no solamente se tratarían de crímenes que provocaron más de 100 muertes. Sino que el organismo no atendió las denuncias de los "abuso de poder" que cometió Morales.

"A Evo Morales hay que juzgarle por los crímenes contra la democracia que han cometido y también por pederasta. Una cosa son los crímenes políticos cometidos por Evo Morales que no deben ser olvidados por los crímenes de su pedofilia; son dos cosas diferentes en una misma persona y por los dos crímenes debe ser juzgado", exhortó.

Los ciudadanos manifestaron que la persona que asume un cargo internacional debe tener "imparcialidad y veracidad", además de preparación para "saber diferenciar el bien del mal y la democracia de la dictadura".

Además de Seleme, una veintena de ciudadanos bolivianos suscribieron esa carta, entre ellos destaca el expresidente Jaime Paz Zamora, el periodista Humberto Vacaflor, el diplomático y escritor Manfredo Kempff, además de dirigentes sindicales y de las plataformas ciudadanas. /ABI