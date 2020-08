Crisis sanitaria

Áñez pide a legisladores del MAS aprobar créditos pendientes y dejar de hacer política

Sábado, 29 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: Archivo. La presidenta del Estado, Jeanine Áñez. Foto: Min. Comunicación

La presidenta Jeanine Áñez volvió a pedir, este sábado, a los legisladores del MAS que aprueben los créditos externos pendientes y que dejen de hacer política con la necesidad de la población, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.

"Esperamos que la Asamblea libere los recursos económicos y que no se haga política con la necesidad de la gente, porque no es un momento de hacer política, es un momento de ser solidarios y de tener que ayudarnos", afirmó la mandataria.

La autoridad hizo esas declaraciones durante el acto de entrega de un equipo de rayos X, donado por el Grupo Empresarial Sagitario, para el Hospital Germán Busch, de la ciudad de Trinidad.

Áñez enfatizó que ahora es momento de ser solidarios porque el COVID-19 no escoge ideología, colores políticos ni condición social.

En ese sentido, la Jefa de Estado señaló que se continuará exigiendo a los parlamentarios del MAS que se pongan la mano al pecho y que liberen los recursos de los préstamos internacionales para que se pueda pagar el Bono Salud.

El 19 de julio, la mandataria anunció la creación del Bono Salud de Bs 500 que beneficiará a 3 millones de personas, con el propósito de paliar los efectos económicos por la cuarentena establecida, para evitar la propagación de virus.

No obstante, la Asamblea, controlada por el MAS, determinó aprobar una ley para la entrega del Bono Contra el Hambre de Bs 1.000, pero en la norma no se establece las fuentes de financiamiento para su pago.

Al respecto, la autoridad aseveró que no importa como se llame el bono, pero lo que no es correcto es que el Legislativo sancione una norma y no apruebe el uso de los recursos externos.

El 19 de agosto, el ministro de Economía, Óscar Ortiz, señaló que está pendiente el tratamiento de los préstamos de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, por $us 350 millones, y el fondo de emergencia al que recurrió el Gobierno del Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de $us 327 millones.

Ortiz expresó que existe toda la predisposición para sostener reuniones con los legisladores de las Cámaras de Diputados y Senadores para lograr la aprobación de los créditos y así pagar el beneficio, a fin de apoyar a las familias a paliar los efectos económicos de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El 18 de agosto, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, el martes, los proyectos de ley de los créditos del Banco Mundial (BM) por $us 254,3 millones y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 450 millones, para reponer los recursos que se usaron en el pago de bonos sociales, la Renta Dignidad y una parte de la subvención de las tarifas de electricidad. /ABI