Coronavirus en Bolivia

Los municipios en riesgo alto por contagio bajan de 158 a 115

Situación. Los 10 municipios con mayor riesgo de contagios son: Trinidad, La Paz, Cochabamba, Charaña, Puerto Rico, Cobija, Cotoca, Colpa Bélgica, Tacobamba y Ckochas.

Sábado, 29 de Agosto, 2020

El número de municipios con riesgo alto de contagios de coronavirus bajó de 158 a 115 en la última semana, según el Decimoséptimo Reporte del Índice de Riesgo Municipal publicado por el Ministerio de Salud.

Cambios de categoría. Los 10 municipios con mayor riesgo de contagios son: Trinidad, La Paz, Cochabamba, Charaña, Puerto Rico, Cobija, Cotoca, Colpa Bélgica, Tacobamba y Ckochas.

El Índice de Riesgo Municipal toma en cuenta variables epidemiológicas y demográficas para categorizar a los 339 municipios del país en tres niveles de riesgo: alto, medio y moderado.

De acuerdo con ese estudio, 86 municipios cambiaron de categoría de riesgo y 253 no registraron variación en la última semana.

A la fecha “hay 115 municipios con riesgo alto, 197 municipios con riesgo medio y 27 municipios con riesgo moderado”, señala el reporte.

La información epidemiológica analizada identificó a 13 municipios que cambiaron su nivel de riesgo medio por alto debido al incremento en la incidencia de casos activos COVID-19, mientras que solo un municipio (Tacobamba) dejó su condición de riesgo moderado por alto.

Entretanto 57 municipios bajaron de riesgo alto a medio por la ralentización de la propagación del virus, lo que los hace menos riesgosos.

“Los Gobiernos municipales deberán hacer mayores esfuerzos para que la población cumpla las medidas de contención y distanciamiento, para mejorar la calificación de riesgo”, concluye el reporte difundido por el Ministerio de Salud.

Posconfinamiento será analizado por el coed en La Paz. Por otro lado, la etapa del posconfinamiento al que ingresa el país será analizada por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental de La Paz (COED) para ajustar las restricciones que serán asumidas desde el 1 de septiembre, informó el alcalde del municipio paceño, Luis Revilla.

El Gobierno Nacional emitió el decreto supremo que regula el nuevo periodo de la emergencia sanitaria con vigilancia comunitaria mediante rastrillajes u otros medios, como se hace estos tres días en la sede de Gobierno. Por otro lado, también amplía el horario de circulación vehicular y peatonal en la semana; y autoriza las salidas en sábado y domingo, entre otras medidas.

“Vamos a evaluar, esta es una determinación que debe adoptarla el COE departamental, estamos a la espera que se lleve a cabo la reunión”, afirmó el burgomaestre paceño durante la visita a las brigadas médicas del ‘megarrastrillaje’, que hizo en compañía de la presidenta Jeanine Áñez.

La cuarentena dinámica condicionada vigente en el municipio la liberación de restricciones a algunas actividades económicas y laborales. Revilla mencionó que los resultados del ‘megarrastrillaje’ definirán si se autoriza la reactivación de otros sectores, como los restaurantes y gimnasios. En tanto, en septiembre, el posconfinamiento aún impide realizar reuniones y actividades que generen aglomeraciones.

13 Municipios

Cambiaron su categoría de riesgo medio por alto, según el último informe.

86 Municipios

Cambiaron de categoría de riesgo, en comparación con el informe de la semana pasada

Clínicas privadas

Ven “política” ley que establece atención gratuita

El representante de clínicas privadas, Jorge Lafuente, tildó como política la promulgación de la ley de las clínicas privadas, que establece una atención gratuita a pacientes con COVID-19. Lafuente manifestó que la disposición sería inconstitucional, que no se cuentan con todas las condiciones y que el sector no es la solución al problema de la salud en Bolivia.

“Nosotros nunca hemos rechazado la atención de nadie, eso sería entre comillas ilegal e inhumano, sin embargo, lo que pasa es que este es un tema político más que otra cosa, las clínicas privadas no somos la solución al problema de salud que existe en el país”, dijo Lafuente.

Los dos principales criterios que establece la norma es que el Estado podrá brindar de insumos o medicamentos a los hospitales privados para la atención de pacientes con COVID. También insta que, entre un convenio entre el paciente y las clínicas privadas, se fijen los costos de los que se encargará el Estado.

Lafuente aseveró que como clínicas privadas algunas tienen entre 14 y 15 camas de terapia intensiva para pacientes COVID. Indicó que no hubo un consenso con su sector, además, no tendrían la capacidad para recibir más pacientes y no poseen mucho personal médico.

“Nosotros no vamos a dar la solución, anoche escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados decir de que en realidad el Estado va a derivar los pacientes al sistema de salud privado, pero nosotros no tenemos la capacidad para recibir más pacientes, en este instante tenemos cuatro unidades y las cuatro están ocupadas”, dijo./Urgente.

