Pandemia

Perú, con el brote más letal del COVID-19 en el mundo, iniciará ensayos de vacunas

País vecino. El acopio de voluntarios y los ensayos de Sinopharm han sido encargados a las universidades con más tradición en investigación médica.

Sábado, 29 de Agosto, 2020

Perú, que tiene el brote más letal del COVID-19 en el mundo, recibirá desde septiembre la inoculación de vacunas de prueba de los laboratorios Sinopharm de China y Johnson & Johnson de Estados Unidos, en medio de una carrera global en la fase de ensayos masivos para determinar el efecto real de las inoculaciones.

Trabajo conjunto. La estatal farmacéutica Sinopharm de China comenzó esta semana el proceso para reclutar hasta 6.000 voluntarios del país sudamericano, mientras espera que una misión de 32 científicos chinos llegue a Perú en los próximos días para trabajar de cerca con investigadores locales.

Ser parte de una de las últimas fases de estos ensayos clínicos podría ayudar a Perú a obtener más rápido las vacunas, según expertos. Una vacuna podría estar lista en los primeros meses del 2021.

El acopio de voluntarios y los ensayos de Sinopharm han sido encargados a las universidades con más tradición en investigación médica en Perú, la privada Universidad Peruana Cayetano Heredia y la estatal Universidad Mayor de San Marcos.

“Va a venir una delegación china en un avión, donde van a traer las vacunas junto con una misión de científicos chinos”, dijo el médico e investigador principal para estudios de vacuna de la universidad Cayetano Heredia, Germán Málaga.

“Esto va a ocurrir (la llegada de la misión) mas o menos el 3 de septiembre, para comenzar con la vacunación el 8 de septiembre”, afirmó el experto.

El ingreso a Perú de Sinopharm es parte de un amplio esfuerzo de la firma en Latinoamérica, donde también participará en Argentina.

Otros ensayos en la región. Otros laboratorios chinos que estarán haciendo ensayos en la región son Sinovac Biotech que trabajará en Brasil y Chile; y Walvax Biotechnology Co. Ltd. y CanSino Biologics Inc. en México, según reportes gubernamentales.

El inicio de ensayos en Perú se producirá mientras registra casi 622.000 casos de coronavirus, el segundo país con más contagios en América Latina y el sexto en el mundo. En tanto los fallecidos por COVID-19 suman 28.277, el octavo a nivel mundial.

Con ello la tasa de mortalidad de Perú es la más alta en el mundo, con 86,67 muertos por cada 100.000 habitantes, un poco por delante que Bélgica.

España autorizó el primer ensayo clínico en humanos. Por otro lado, la Agencia Española de Medicamentos y productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad autorizó ayer viernes el primer ensayo clínico en humanos en el país para una vacuna contra el coronavirus que ha provocado una pandemia.

Lo anunció hoy el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa, en la que agregó que la vacuna es de la compañía farmacéutica Janssen, de Johnson & Johnson, y en el ensayo participarán 190 voluntarios sanos de entre 18 y 55 años.

Además de España, participarán en este ensayo otros dos países europeos: Bélgica y Alemania. El ensayo en Fase 1 se ha hecho en Estados Unidos y Bélgica.

32 Científicos

De nacionalidad china estarían llegando a Perú en las próximas horas para trabajar con la vacunación.

28 Mil decesos

Por coronavirus tiene registrado el Perú hasta ahora, según las cifras oficiales.

En su camino hacia el este de EEUU

Huracán "Laura" descarga lluvias sobre Arkansas

Los restos del huracán "Laura" descargaron lluvias sobre Arkansas ayer viernes por la mañana y debían llegar precipitaciones a la costa este de Estados Unidos durante el fin de semana.

Laura, ahora convertida en depresión tropical, resultó menos dañina de lo que se temía, a pesar de llegar a Luisiana esta semana como uno de los huracanes más poderosos registrados en Estados Unidos.

Su paso dejó al menos seis muertos, dañó edificios en Luisiana y Texas y cortó el suministro eléctrico a cientos de miles de residentes.

Se espera que el presidente Donald Trump viaje a la costa del Golfo de México durante el fin de semana para examinar los daños.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que la tormenta dejaría caer fuertes lluvias sobre Arkansas, Mississippi, Alabama, Tennessee, Missouri y Kentucky mientras se dirige hacia la costa este./Reuters

Reuters/Infobae eldia@eldia.com.bo