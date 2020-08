Atención las 24 Horas

Línea Abierta Vecinal

La plataforma sirve para encauzar las necesidades o problemas del vecino, donde está involucrado el municipio cruceño y darle solución de la manera más oportuna.

Lunes, 24 de Agosto, 2020

La Línea Abierta Vecinal (LAV) es la plataforma que conecta al vecino con los organismos que pueden dar solución a situaciones municipales y seguimiento al caso hasta solucionarlo. Desde LAV se hace el seguimiento y una vez cerrado se comunican con el ciudadano para corroborar que todo quede en las mejores condiciones. Es por tal motivo la importancia de esta línea gratuita (800-125700) que busca dar solución a las necesidades de la ciudadanía de manera inmediata.

Situación. Según Alejandro Sosa Briceño, consultor de tecnología para la Alcaldía, cuando llegó al municipio salieron a flote las dificultades técnicas que tenía la institución hace un año atrás. En sí, el problema no era tecnológico, sino de funcionamiento, la idea era buscar cómo hacer que un Call Center centralizará todas las líneas de acción de la Alcaldía para dar apoyo a los vecinos de modo que se pueda canalizar hacia cada una de las Secretarías y su grupo de acción. “Surgía el problema de que llamaban por un caballo muerto que hay que levantar y EMACRUZ, no respondía, pasaba el tiempo, el animal empezaba a oler mal. De tal manera que no había una oficina para canalizar, de modo de buscamos nosotros la manera de comunicar los problemas, canalizar y dar seguimiento hasta su culminación”, indicó Sosa.

¿Qué es LAV?. Básicamente es recibir llamados de los vecinos, registran sus datos para hacer historial, canalizar la necesidad, es decir, identificar cual es el actor más pertinente. Hay situaciones en que los vecinos piden que se hagan ciertos trabajos, entonces los operadores definen que, tal vez hay una mejor manera de hacerlo. “Hay circunstancias en las que se requiere de más intervención, como el problema de la última semana que hubo lluvias y vientos. Ahí se coordina con las personas para cortar el árbol, el recojo de escombros, la gente de alumbrado público, entonces lo que hacemos es articular todo eso, sin perderse en burocracias y complicaciones. Nosotros buscamos a todos los actores, para dar solución, hacemos seguimiento de que se ha cumplido, hablamos con los vecinos y pedimos que ellos mismos verifiquen si fueron atendidos y el problema solucionado”, afirmó el responsable.

Trabajo durante crisis. El equipo estuvo varias etapas altamente activo, una de ellas fue durante el paro cívico, donde coordinaban con los vecinos de control rotonda, para que abran las calles a las personas que necesitaban ir al aeropuerto o permitir el paso de ambulancias. Esa situación fue sobrepasada durante la pandemia donde los operadores de ser 10 pasaron a 150 o mil, de acuerdo a la necesidad y los intermediarios para dar solución al problema. De recibir 100 llamadas semanales, comenzaron a recibir 2.000 llamadas diarias de gente que pedía ambulancias, centros médicos, atención por casos COVID, y todo esto fue más articulado, con el equipo de Medibook, conformado por médicos que calmaban la ansiedad de los vecinos y de acuerdo a preguntas, veían conveniente de enviar asistencia médica. También se coordinaba con las diferentes Secretarías del municipio para llegar con ayuda en víveres a quienes igual lo solicitaban.