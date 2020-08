Tras bloqueo de caminos

Yarhui: Sindicatos y organizaciones sociales perdieron legitimidad y hay que reconstruirlas

Domingo, 23 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: Tomasa Yarhui, exlíder campesina en Chuquisaca. Foto: Erbol

La exdirigente campesina Tomasa Yarhui advirtió este domingo que luego del bloqueo de caminos dispuesto por la Central Obrera Boliviana (COB) en medio de la emergencia sanitaria, los sindicatos y las organizaciones sociales profundizaron su crisis interna que obliga, según dijo, a pensar en la reconstrucción para devolverles legitimidad y vida propia ante el nuevo gobierno.

Dijo que desde la COB, las estructuras nacionales y departamentales de las confederaciones de Interculturales, Conamaq, Cidob, Bartolinas, Gremiales y todos los sindicatos afiliados a la COB, se devaluaron por culpa de malos dirigentes que se entregaron al MAS y permitieron el manoseo político por intereses político- partidarios y gobiernos de turno.

“Si Evo Morales ha cometido el error de manipular a los movimientos sociales, no quiere decir que hay que liquidarlos. Nuestra propuesta habla de reconciliación, reconstrucción y reencuentro entre bolivianos respetando la diversidad”, manifestó la actual candidata a la vicepresidencia por Libre21.

Sostuvo que todos los gobiernos tuvieron problemas con los sindicatos porque no les dieron importancia y no supieron leer sus necesidades y por eso enfrentaron problemas de inestabilidad. Sin embargo el MAS ha cometido el delito de corromperlas manipulando a sus dirigentes que a estas alturas ya han perdido legitimidad.

“Si llegamos al gobierno, vamos a gobernar con los movimientos sociales, vamos a respetar su institucionalidad, vamos a sentarnos de igual a igual para que sean parte del gobierno. En eso tenemos experiencia y no va haber motivo para bloquear ni cooptar sindicatos”, manifestó Tomasa Yarhui quien fue la primera ministra indígena en llegar al gabinete de ministros el año 2002.

Recordó que cuando era ministra de Asuntos Campesinos no enfrentó ni un solo bloqueo de caminos porque ella fue al encuentro de los sindicatos movilizados y en una oportunidad tuvo que convencer caminando a Nemesia Achacollo a no marchar con su hija en plena carretera, porque la demanda que tenían para una Asamblea Constituyente no era contra el Ejecutivo sino contra el Congreso.

A partir de su experiencia sindical desde sus 17 años, calificó de una irresponsabilidad el haber llevado a las bases a un bloqueo de caminos provocando la muerte de al menos unas 30 personas por falta de oxígeno.

Afirmó que lo que hizo el MAS con las organizaciones sociales es totalmente repudiable como queriendo ocultar el pésimo resultado en 14 años de gobierno en materia de salud, pero también fue una irresponsabilidad del gobierno llegar a un tira y afloja ante una Asamblea donde no tiene mayoría.

Considera que a partir de ahora, los dirigentes ya no tienen autoridad para hacer acciones de reivindicación sectorial y todas sus peticiones deben ser postergadas hasta la constitución del nuevo gobierno y todas deberían ingresar a un proceso de renovación.

/Erbol