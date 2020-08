Por falta de recursos económicos

Alcaldías de la región Metropolitana se declararon en emergencia

Perjuicio. Según denunciaron los Gobiernos locales dejaron de lado su inversión anual destinada a aumentar y mejorar los servicios, a cumplir y cubrir acciones que le competen al Gobierno.

Sábado, 22 de Agosto, 2020

Los alcaldes que conforman la Región Metropolitana de Santa Cruz se declararon en emergencia, afirman haber suspendidos las obras programadas este año, los recursos fueron destinados para poder combatir todos los casos de coronavirus. Le han dado un plazo al Gobierno hasta el martes para poder reunirse con estos sectores caso contrario ellos mismos se trasladarán al departamento de La Paz.

Esfuerzos económicos. “En el caso de los Gobiernos Municipales de “La Gran Santa Cruz”, podemos afirmar con absoluta transparencia que, hasta agosto de 2020, el 10 % para salud del presupuesto municipal ha sido ampliamente superado. Estamos destinando el 34 % de los escasos recursos con que contamos -por la disminución presupuestaria debido a la crisis económica que enfrenta el país y las familias bolivianas-, a la atención de la salud pública en general y prioritariamente, además, a luchar contra la pandemia del coronavirus”, expreso Angélica Sosa.

Demanda de recursos. La burgomaestre informó que los municipios atienden en el primer y segundo Nivel de Salud a 2,5 millones de personas, con el 34 % de sus presupuestos. “¿Cuánto es proporcionalmente el porcentaje que destina el Gobierno Central a la salud en los ocho municipios de la Gran Santa Cruz, que cobija a la cuarta parte de la población boliviana?, ¿cuánto en el departamento de Santa Cruz, donde reside un tercio de la población nacional?”, cuestionó la autoridad.

Piden atención de las autoridades. Hace una semana convocaron a cuatro ministros y no hubo respuesta. Según dijeron, desde el comienzo de la pandemia se puso la infraestructura y logística a las órdenes de la estrategia nacional y departamental en emergencia por el coronavirus, pero no hay respuesta del Gobierno Central, todo fue contratado con recursos propios. “Los médicos y el personal de apoyo en el área de salud, son una obligación del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional. No vamos a abandonar a nuestros vecinos, seguiremos con el mismo coraje y valor de estar presentes desde muy temprano cada mañana hasta pasada la medianoche, trabajando y trabajando, que es lo que sabemos hacer.” finalizó.

34 Por ciento

Del presupuesto de cada municipio ha sido destinado para el sector Salud.

