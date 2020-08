El robo sucedió en puerto quijarro

FELCC desarticula una banda juvenil que planificó un robo

Operativo. La Policía logró aprehender a los sospechosos y recuperar todos los objetos robados que fueron entregados a su propietario.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Puerto Suárez desarticuló una presunta banda juvenil integrada por cuatro menores que ingresó a robar a un domicilio en el barrio San Juan de Puerto Quijarro el pasado 16 de agosto.

Edwin Durán director provincial de la FELCC de Puerto Suárez, informó que la víctima Juan Carlos da Silva Chávez el pasado fin de semana salió a casa de sus familiares y por inclemencias del tiempo no retornó a su vivienda dejándola desprotegida.

Al día siguiente, retornó y se percató que del interior de sus ambientes faltaban varios artefactos, joyas y dinero. Durán explicó que ante la denuncia formulada por la víctima, encaró con su personal la investigación llegando a determinar que los objetos robados fueron escondidos en un domicilio del mismo barrio.

Con este antecedente, se ubicó y se allanó con el permiso de la propietaria la vivienda llegando a encontrar el 70 % de lo robado. En el interrogatorio, se obtuvo información que un menor de 15 años escondió lo robado en su habitación.

Al no encontrarse al adolescente sospechoso, se montó vigilancia en inmediaciones del inmueble llegado a arrestarlo al día siguiente. En su entrevista, el infractor admitió haber ingresado a robar a la vivienda del barrio San Juan en complicidad de otros cuatro adolescentes. “Es un caso esclarecido donde se logró recuperar el 100 % de los objetos robados que fueron devueltos a la víctima”, ponderó Durán.

Ayer el juez 1.o de Instrucción en Puerto Suárez, dispuso la reclusión preventiva de cuatro de los involucrados A. F. F. (15), J. Q. M. (17), K. M. C. (17), J. M. C. (16) y R. S. C. (16)) en el Centro Nueva Vida Santa Cruz (CENVICRUZ) y uno en el Hogar Fortaleza.

“Las restricciones por la cuarentena dinámica han dado cierta rienda suelta a los adolescentes que pese hacer arrestados son derivados a la Defensoría de la Niñez y luego liberados. Este es un punto negativo aprovechado por los jóvenes menores para juntarse y delinquir”, indicó el jefe policial provincial.

No se descartó que los involucrados estén vinculados a otros ilícitos cometidos en Puerto Quijarro.

5 Menores

Aparecen implicados en el robo.

