Aparece supuesta carta de Noemí en la que afirma que la Policía la obligó decir que es pareja de Evo

Viernes, 21 de Agosto, 2020

En las últimas horas se difundió en las redes sociales una carta presuntamente escrita por Noemí y dirigida a la defensora del Pueblo, Nadia Cruz. En la nota, la joven afirma que la Policía la obligó a declarar que es enamorada del expresidente Evo Morales y que viajó a Argentina y a México.

“Se reían de mí, me decían que diga que eres su chica de Evo, que viajaste a México y Argentina. Me dijeron que, si no decía todo lo que ellos me imponían, me iban a procesar por sedición y terrorismo. Me obligaron a declarar bajo presión sin abogado sólo los agentes y la policía. En ese momento me sentí mal, amenazada y acosada. Lloré mucho de impotencia. En todo momento me dijeron que me iban a enviar a la cárcel de La Paz como a mi hermana mayor”, dice parte del texto escrito en la misiva.

Noemí, en la nota, también denuncia que fue maltratada por la institución verde olivo y escosada por la Policía.

También afirma que su casa fue intervenida de forma conjunta, por 15 efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que la carta llegó a esa institución vía correo electrónico institucional e indicó que verificará la veracidad de la autoría del documento y si corresponde procederá a su atención en el marco de la Ley N° 870. /Urgente

