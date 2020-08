Elecciones nacionales 2020

Las personas que no cuenten con CI vigente no podrán votar el 18 de octubre

Viernes, 21 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó este viernes que las personas que no cuentes con su Cedula de Identidad vigentes no podrán sufragar el día de las elecciones generales.

“Con la libreta militar no (se puede votar), pero si se puede votar con el carnet de identidad vencido. Es importante señalar ¿por qué no se puede votar con la libreta militar? por que la numeración que tiene la libreta no corresponde con el que la persona esta registrada en el Padrón Electoral”, explicó Romero.

Asimismo, especificó que las personas solo podrán votar en las elecciones con carnets de identidad vencidos el 2020.

“Lamentablemente necesitamos que el carnet haya vencido en el transcurso de este año, es decir tenemos un lapso de amplitud, pero necesitamos que el vencimiento haya sido a lo largo de la gestión 2020”, remarcó.

Romero sostuvo que el pasaporte y la licencia de conducir no son documentos admitidos por el TSE para que la ciudadanía pueda sufragar.

“Tenemos hasta un año de vencido el documento de identidad que permitirá votar, esto básicamente concierne el año 2020 y por supuesto desde noviembre y diciembre del año pasado”, subrayó Romero en entrevista con el programa Fama, Poder y Ganas. /Urgente