Felcc desarticula una supuesta banda juvenil que vació una casa en Puerto Quijarro

Viernes, 21 de Agosto, 2020

Un robo en un domicilio del barrio San Juan en el municipio de Puerto Quijarro, condujo a los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a la desarticulación de una banda juvenil que perpetró el robo el pasado domingo 16 de agosto.

El director provincial de la Felcc de Puerto Suárez Edwin Durán, informó que la víctima Juan Carlos da Silva Chávez el último fin de semana salió a casa de sus familiares y por las inclemencias del tiempo le impidieron retornar a su vivienda dejándola desprotegida.

Al día siguiente, retornó y se percató que del interior de sus ambientes faltaban varios artefactos, joyas y dinero. Durán explicó que ante la denuncia formulada por la víctima, encaró con su personal la investigación llegando a determinar que los objetos robados fueron escondidos en su domicilio del mismo barrio.

Con este antecedente, se ubicó y se allanó con el permiso de la propietaria la vivienda llegando a encontrar el 70% de lo robado. En el interrogatorio, se obtuvo información que un menor de 15 años escondió lo robado en su habitación.

Al no encontrarse al adolescente sospechoso, se montó vigilancia en inmediaciones del inmueble llegado a arrestarlo al día siguiente. En su entrevista, el infractor admitió haber ingresado a robar a la vivienda del barrio San Juan en complicidad de otros cuatro adolescentes. “Es un caso esclarecido donde se logró recuperar el 100% de los objetos robados que fueron devueltos a la víctima”, ponderó Durán.

Ayer el juez 1ro de Instrucción en Puerto Suárez, dispuso la reclusión preventiva de cuatro de los involucrados (A. F. F. (15), J. Q. M. (17), K. M. C. (17), J. M. C. (16) y R. S. C. (16)) en el Centro Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz) y uno al Hogar Fortaleza.