Grupo-de-afiliados-a-la-COB-impulsan-asamblea-para-cambiar-dirigentes

Un grupo de afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) anunciaron su intención de impulsar una asamblea para cambiar a los máximos dirigentes del ente matriz de los trabajadores, en especial al secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi.

El secretario general de Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (Casegural) Javier Ramos, informó que convocará a “todos los sindicatos y federaciones para asumir acciones y reconstruir” la COB.

“Convocamos a todos los sindicatos y federaciones ya a tomar acciones, debemos reconstruir una nueva Central Obrera Boliviana, que verdaderamente se identifique con los trabajadores y no como Juan Carlos Huarachi, que ahora es representante de los Ponchos Rojos y las Bartolinas, eso no es posible. Nosotros estamos reclamando y vamos a seguir reclamando porque el señor Huarachi no representa a los trabajadores bolivianos, representa al MAS”, cuestionó Ramos.

Según se supo, esa posición es apoyada por la Federación Sindical de trabajadores en Salud Pública de Oruro, institución que emitió un comunicado donde desconocieron a Juan Carlos Huarachi como dirigente de la COB y respaldaron la realización de un congreso para cambiar a los actuales ejecutivos.

La posición de algunos sectores de la COB se dan después de que el ente matriz liderara una huelga general con bloqueo de caminos en demanda de que se garanticen las elecciones.

El Comité Ejecutivo de la COB, liderado por Juan Carlos Huarachi, fue posesionado el 25 de febrero de 2018 para la gestión 2018 -2020, es decir, en febrero pasado culminó su mandato. Tras una reunión se asumió la medida de “silencio sindical” que evitó el cambio de los ejecutivos sindicales. /Oxígeno