Cámara Hotelera en emergencia, a nivel nacional el 90% del sector no está funcionando

Viernes, 21 de Agosto, 2020

Alex Zegarra, director de la Cámara Hotelera de La Paz, informó que hasta la fecha debido a la pandemia, el 90% de los hoteles están sin funcionar en todo el país y el 10% restante está generando recursos que no alcanzarían al 15% del ingreso mensual regular como antes de la emergencia. Zegarra aseveró que se el sector se halla en emergencia.

“El sector hotelero, más el paceño estamos en total emergencia y hago un llamado a que nos podamos reunir y hablar con autoridades y saber cómo podemos prevenir esta apenable situación”, dijo Zegarra.

Además, explicó que no exigen condonaciones, sino que se reconozca que el sector está en una emergencia y como consecuencia no pueden pagar créditos y obligaciones. Indicó que en los últimos cinco años, más de 30 empresas hoteleras invirtieron en La Paz al menos $us 55 millones, del cual un gran porcentaje fue pagado mediante el sistema financiero.

Según Zegarra, no tuvieron ingresos desde el 20 de marzo y debido a la pandemia, el sector proyectó que no volverá a funcionar antes de febrero o marzo del próximo año, ya que dependen de otros factores y actores.

Zegarra expuso que la solución de fondo durante la emergencia sanitaria se resumiría en dos pasos. Primeramente el Gobierno debe reconocer que el sector turístico no podrá afrontar pagos de servicios ni financieros con normalidad. Explicó que lo segundo es que cuando el sector vuelva a funcionar, necesitarán créditos que sean fáciles con aceptables tasas para reactivarse.

Indicó que en el tema del diferimiento, la fecha no debe ser estricta, la situación tendría que ser analizada ya que hay sectores empresariales que estarían generando recursos y podrán afrontar los pagos en septiembre, sin embargo, la situación no es la misma para los hoteleros.

Por otro lado, saludó la decisión de pasar a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Hemos recibido la grata noticia de que vamos a pasar a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo, eso es muy bueno porque los hoteles principalmente son ligados al desarrollo productivo del país porque hacemos inversiones demasiado altas aportando y creyendo en el futuro de Bolivia”, sostuvo. /Urgente