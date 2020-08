Jornada lluviosa en Santa Cruz

Los árboles sufren con las ráfagas de viento huracanadas

Clima. Se espera para hoy una temperatura mínima de 6 grados. El frío se queda hasta el domingo.

Viernes, 21 de Agosto, 2020

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, durante la jornada de ayer atendió más de 60 emergencias causadas por los fuertes vientos y las intensas lluvias que se registraron en la ciudad, autoridades recomiendan tomar todas las previsiones para evitar accidentes a causa del factor climático.

Naturaleza afectada. Se reportaron al menos 30 árboles caídos en diferentes puntos de la ciudad, algunos de gran envergadura como ser toborochi, tajibo o cupesí, entre otros. Uno de ellos, en el Cuarto Anillo, entre las avenidas Piraí y Roca y Coronado cayó encima de un vehículo particular Toyota negro, dejando un considerable daño. Afortunadamente no hubo heridos, ya que no había pasajeros en la parte de atrás que fue la más golpeada.

Otro árbol caído detuvo el tráfico en la avenida El Cristo entre cuarto y quinto anillo, por un buen tiempo y en la plaza del Estudiante lamentaron la caída de un añejo ambaibo situado frente a la Biblioteca Municipal.

Para hoy se prevé que continúen las bajas temperaturas con una mínima de 8 grados centígrados y una máxima de 14. La humedad rondará el 57% y los vientos alcanzarán los 50.4 km/h. No obstante, aunque está pronosticado un cielo nuboso no se predicen lluvias. El Servicio Nacional de Meteorología (Senamhi) anticipa que el fin de semana mejorará el tiempo.