Ola de frío

Invierno golpea Santa Cruz se registran lluvias, vientos y heladas

Temperatura. AASANA pronostica que hoy habrá una mínima de 7 oC. El sábado por la tarde el viento volcará con dirección norte y las temperaturas empezarán a ascender paulatinamente.

Viernes, 21 de Agosto, 2020

La temporada de invierno llegó golpeando fuertemente al departamento, con el jueves se registraron 4 días de lluvias intensas en Santa Cruz y municipios vecinos. Así mismo se registraron crecidas extraordinarias de los principales ríos. A las precipitaciones se sumó un intenso frío y fuertes vientos del sur. Árboles caídos y otros inconvenientes fueron provocados por el mal clima, que obligó a muchos a quedarse en casa. Por otro lado, en los valles cruceños, fueron azotados por heladas y nevadas. Las autoridades indicaron que las bajas temperaturas continuarán el fin de semana.

Lluvias intensas. Santa Cruz de la Sierra ha registrado 301 litros de agua por m2, cuando lo normal es de 40 litros en esta época de lluvias, “hay el total acumulado de precipitación en la ciudad que ha pasado los 300 ml, eso quiere decir que ha llovido 300 litros de agua por m2, que respecto al valor esperado que es de 41 milímetros o 41 litros de agua por m2. Estamos viendo que se ha registrado ya un exceso en las precipitaciones”, Cristina Chirinos, responsable regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Crecidas de ríos. Jorge Campos, responsable de Hidrología del SEARPI de la Gobernación, informó acerca de los niveles de los ríos en el departamento, a causa de las intensas lluvias que cayeron durante los últimos días en Santa Cruz, tanto en ciudad capital como en diferentes municipios. Según los datos, se registraron crecidas extraordinarias en el río Yapacaní con 4.25 metros, río Ichilo con 13.20 metros y el Piraí con una crecida de 4 metros, que al momento ya sus niveles se encuentran descendiendo. “La situación está controlada no hubo ningún desborde, y no se ha reportado ningún problema al respecto”, explicó Campos. El responsable de Hidrología, instó a los dragueros y a la población que vive en las cercanías de los ríos, a no arriesgar sus vidas acercándose o tratando de ingresar a los mismos.

Vientos. Al menos 50 árboles cayeron en diferentes puntos de la ciudad durante la pasada jornada a causa del viento y la lluvia en algunos casos obstaculizaron el paso de los vehículos. En el segundo anillo entre las avenidas Alemana y Beni cayó un árbol bastante frondoso que obstaculizó la circulación de los vehículos en uno de los sentidos. De igual manera en la avenida Cumavi entre quinto y sexto anillo, otro árbol causó susto en los vecinos de la zona, ya que se derrumbó en medio del canal de drenaje y parte de sus ramas en una de las vías, causando el perjuicio a los vehículos. Por otro lado un Toborochi cayó cerca de la calle libertad en la Plazuela del Estudiante, causando daños en una de las casetas cerca de la biblioteca municipal. Roxney Borda, director de Gestión de Riesgo y Emergencia Municipal manifestó que ayer se atendieron más de 60 emergencias causadas por los fuertes vientos y las intensas lluvias. El mismo recomendó tomar todas las previsiones para evitar accidentes a causa del factor climático.

Heladas en los valles. La Subgobernación de Vallegrande señaló que cayó nieve y se reportaron heladas en algunos puntos de la provincia. Hay temor por los efectos que tendrán los eventos climáticos en el cultivo de frutas, como el cerezo y el durazno. Las heladas están previstas principalmente para el viernes 21 en la madrugada, en la provincia de Vallegrande se registrarán temperaturas mínimas entre -1 °C y 2 °C en los municipios de Postrervalle, Vallegrande, Trigal Moro Moro y Pucará. Un clima similar tendrá la provincia Florida con temperaturas entre -1 °C y 4 °C en Quirusillas, mientras que Manuel María Caballero se prevé registrar temperaturas que oscilen entre 0 °C y 3 °C, Cordillera tendrá temperaturas mínimas de 1 °C y 5 °C en el municipio de Cuevo, así lo detalló Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación. Alpire reiteró a los productores que deben tomar los recaudos necesarios para disminuir al mínimo las afectaciones por la helada, por lo que recomienda aplicar las medidas preventivas, como fumigar con fertilizante foliar potásico, hacer surcos de agua o activar los sistemas de riego por goteo o aspersión. Desde la Gobernación de Santa Cruz informaron que en la parte alta de los valles cruceños la temperatura baje a -1 oC.

-1 Grado centígrados

Es la temperatura que se registrará en los valles este fin de semana.

301 Litros de agua

Por metro cuadrado son los que han caído en 4 días de lluvia.

50 Árboles

Se cayeron en la ciudad debido a los vientos y humedad.

