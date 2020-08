El Alto

SIRMES reporta más de 470 profesionales en salud infectados con COVID-19

Problema. Denuncian que el municipio de El Alto dejó de proporcionar medicamentos e insumos de bioseguridad a los centros de Salud.

Viernes, 21 de Agosto, 2020

El ejecutivo del Sindicato de Ramas Medicas (SIRMES) El Alto, Daniel Casas, informó que en la ciudad de El Alto más de 470 profesionales en salud se contagiaron con coronavirus en los últimos días.

El problema de los ítems. “En El Alto estamos atravesando una crisis en el tema de la salud, cada vez se va reduciendo los profesionales y trabajadores en salud que se han contagiando con el COVID-19 y lamentablemente el Ministerio de Salud no proporciona ni un solo ítem para esta urbe”, dijo Casas.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno municipal de El Alto dejó de proporcionar medicamentos e insumos de bioseguridad a los centros de Salud.

“Hay centros de Salud que están trabajando con un solo médico o un auxiliar porque la mayoría están contagiados con COVID-19 y lamentablemente hemos sido abandonados por todas las autoridades. En El Alto no se está haciendo nada por la salud realmente por que las autoridades se han olvidado, empezando por el Ministerio, Gobernación y Municipio”, subrayó Casas.

Aprueban un “Bono Estudiantil contra el covid-19”. Por otro lado, el presidente del Concejo Municipal de El Alto, Antioco Cala, confirmó que durante esta jornada se aprobó el “Bono Estudiantil contra el COVID-19” para todos los estudiantes de la urbe alteña. Sin embargo, aún se desconoce el monto económico de este apoyo.

“Se ha aprobado el bono, pero no se hace mención de montos y nada de aquello. De cualquier manera, tiene que estar bajo la predisposición del Ejecutivo Municipal”, dijo Cala a los medios de comunicación presentes.

Explicó que la concejal Nancy Mamani, de la Comisión Jurídica fue quien presentó la propuesta al Concejo Municipal de El Alto, mismo que fue aprobado esta jornada.

Problemas de liquidez. “Nosotros compartimos ese criterio de que se de un bono, conociendo la realidad de nuestra población, pero también hay la realidad de que tenemos problemas de liquidez en estos momentos. Entonces no se está recaudando ni en recursos propios ni mucho menos en la coparticipación tributaria, esa parte es donde verá el Ejecutivo si es viable o no”, subrayó el concejal de Unidad Nacional.

El documento aprobado por el Concejo resuelve e instruye al Ejecutivo Municipal destinar los recursos restantes correspondientes de la Dotación del Alimento Complementario Escolar y el Programa Municipal de Apoyo al Desarrollo Infantil, para la conformación y distribución excepcional de un “Bono Estudiantil Contra el COVID-19”, que beneficie a estudiantes de los niveles: inicial, primario y secundario de las unidades educativas fiscales y convenio del Subsistema de Educación Regular de los 14 distritos de la urbe alteña.

1 Problema

Muy preocupante es la falta de medicamentos para los profesionales en salud.

1 Bono

Estudiantil contra el coronavirus fue aprobado por el Concejo Municipal en El Alto.

Potosí - Coronavirus

La falta de reactivos afecta al registro epidemiológico

El presidente del Colegio Médico de Potosí, Fernando Acebey, afirmó ayer jueves que falta de reactivos para las pruebas de laboratorio COVID-19 afecta el registro de casos de coronavirus reportados por la Dirección Departamental de Salud (SEDES).

De hecho, según precisó el galeno, estas carencias, sumadas al colapso de los hospitales de tercer nivel para la atención de pacientes positivos de coronavirus, ocasionaron que muchas personas no accedan a los servicios del sistema de atención público.

"Seguimos creyendo de que no son las cifras correctas en el entendido de que los laboratorios del hospital Daniel Bracamonte no están funcionando. No hay los cartuchos, no hay los reactivos", afirmó el médico a periodistas de Potosí.

En este sentido, Acebey considera que el número de casos es mayor al difundido reportados por el SEDES.

En el marco de la estrategia regional para encarar la pandemia del COVID-19, el Colegio Médico potosino también planteó la necesidad de priorizar la contratación de infraestructura que permita habilitar un nuevo centro de aislamiento para pacientes COVID-19./ABI

