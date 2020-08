La primera boliviana

Enfermera potosina recibió vacuna contra el coronavirus en ensayo que se realiza en Argentina

Jueves, 20 de Agosto, 2020

La potosina Liliana Alcaraz es la primera boliviana que recibió una de dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, en un ensayo antes de aprobar la inmunización que se desarrolla en Argentina.

“Quiero ser una esperanza para las personas, porque he visto y me ha dado mucha pena y tristeza que mucha gente está muriendo y perdiendo a sus seres queridos, sé que en Bolivia la están pasando muy mal, lo sé porque tengo familiares allá”, dijo Alcaráz en entrevista con el periodista Iván Ramos de la red ERBOL.

La coterránea es de profesión enfermera y es, además, una de las primeras personas en recibir esta dosis en el sur del continente como parte de un ensayo conjunto de la vacuna desarrollada por las empresas Pfizer y BioNTech.

La joven Alcaraz relató algunos detalles del procedimiento: “Hace dos días me llaman para decirme que fui seleccionada, me hablan sobre todo lo que conlleva ser voluntaria (…); me transportan al Hospital Militar Central Cosme Argerich que está en el barrio de Palermo, en Capital”.

“Me hacen la entrevista, me sacan muestra de sangre, después me hicieron un hisopado y a lo último recibí la primera dosis de la vacuna. La segunda dosis la recibiré en una semana”, complementó.

“Es lo único que yo puedo dar en este momento, quiero aportar desde mi humilde lugar”, expresó la connacional.

/Erbol