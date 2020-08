En alusión directa al Legislativo

Gobierno pide aprobar todos los créditos

Respuesta. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, descartó hacer viable el crédito de USD 327 millones del FMI.

Jueves, 20 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: Asamblea. Los diputados y senadores del MAS siguen con la responsabilidad de aprobar todos los créditos.

Los créditos externos, ya comprometidos y en algunos desembolsados por la cooperación multilateral siguen en el ojo de la tormenta política. El ministro de Economía, Óscar Ortiz, afirmó que espera que el Legislativo, controlado por el MAS, continúe aprobando los empréstitos que faltan. Los recursos, según el Gobierno son para el pago del Bono Salud de Bs500 y para impulsar el Programa Nacional de Reactivación de Empleo.

"Esperamos que puedan seguir aprobando el conjunto de los créditos, porque los necesitamos para apoyar el pago del Bono Salud y también para poder impulsar la reactivación de los empleos en el país", aseguró Ortiz.

En respuesta a todo ello, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, manifestó que ellos están acompañando la gestión con hacer viable las normativas que acompañan cada uno de los créditos.

Sin embargo, descartó cualquier posibilidad de hacer viable el crédito proveniente del Fondo Monetario Internacional(FMI) de USD 327 millones.

“Mientras no llegue el contrato, mientras no cumplan con los requisitos que demanda la misma Constitución (Política del Estado), por más que se revuelque en el piso la presidenta (Jeanine Áñez), no vamos a aprobar, lastimosamente”, expresó Choque.

Entre certezas y dudas. Ortiz, reiteró al igual que la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, en su pedido que los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), no sigan trabando los créditos, cuyos recursos hoy, luego que el país atraviesa, una implacable pandemia que hace imposible una recuperación económica. La autoridad señaló que está pendiente el tratamiento de los créditos de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, por USD 350 millones, y el fondo de emergencia al que recurrió el Gobierno del Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de USD 327 millones.

El viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, precisó el martes que con los recursos de esos préstamos se cancelará el Bono Salud, que beneficiará a más de 3 millones de bolivianos. "Apenas se liberen esos créditos externos, podemos comenzar a pagar el Bono Salud", aseguró Ortiz.

Ante eso, Choque abrió la posibilidad para que, nuevamente, sea tratado por la Comisión de Planificación en Diputados. Sin embargo, remarcó que ese cometido se dará después que el Ejecutivo presente toda la documentación exigida por ley, verán si ese préstamo es factible y beneficiaría a la población boliviana.

“Me comprometo, si hoy hace llegar la documentación la presidenta transitoria, inmediatamente mandaremos a la Comisión de Planificación, para su evaluación y si es que cumple los requisitos y nos conviene como país, el préstamo, tengan la seguridad que lo vamos a aprobar”, señaló Choque.

Puntos concordantes. El ministro de Economía expresó que existe toda la predisposición para sostener reuniones con los legisladores de las Cámaras de Diputados y Senadores para lograr la aprobación de los créditos y así pagar el beneficio, a fin de apoyar a las familias a paliar los efectos económicos de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de ley de los créditos del Banco Mundial (BM) por USD 254,3 millones y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 450 millones, para reponer los recursos que se usaron en el pago de bonos sociales, la Renta Dignidad y una parte de la subvención de las tarifas de electricidad.

No obstante, Otilia Choque, presidenta de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, afirmó a El Día, que de ese total de USD 704 millones de los créditos provenientes del BM y el BID, se debe hacer efecto la cancelación del “Bono Contra el Hambre” de Bs1.000, para al menos 3,0 millones de ciudadanos bolivianos mayores de 18 años que no perciban un ingreso o salario tanto del sector público y privado.

350 Millones de USD

Es el crédito de la CAF que se espera aprobar hasta el viernes.

Ismael Luna Acevedo iluna@eldia.com.bo