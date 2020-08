El MAS afirma que no aprobará crédito del FMI mientras no presenten el contrato

Sin embargo, abrió la posibilidad para que el proyecto de ley, nuevamente, sea tratado por la Comisión de Planificación en la Cámara de Diputados.

Miércoles, 19 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Foto: Cámara de Diputados

Ante la constante insistencia de la presidenta Jeanine Áñez a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde el Movimiento Al Socialismo cuenta una amplia mayoría de legisladores para aprobar o no los créditos de organismos internacionales, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, afirmó este miércoles que no aprobarán el crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras no se presente el contrato.

“Mientras no llegue el contrato, mientras no cumplan con los requisitos que demanda la misma Constitución (Política del Estado), por más que se revuelque en el piso la Presidenta (Jeanine Áñez), no vamos a aprobar, lastimosamente”, expresó Choque.

Pero abrió la posibilidad para que, nuevamente, sea tratado por la Comisión de Planificación en Diputados. Sin embargo, según lo señalado, después que el Ejecutivo presente toda la documentación exigida por ley, verán si ese préstamo es factible y beneficiaría a la población boliviana.

“Me comprometo, si hoy hace llegar la documentación la presidenta transitoria, inmediatamente mandaremos a la Comisión de Planificación, para su evaluación y si es que cumple los requisitos y nos conviene como país, el préstamo, tengan la seguridad que lo vamos a aprobar”, señaló Choque.

La mandataría de Estado se ha dirigido en reiteradas oportunidades para que el Legislativo apruebe todos los créditos externos desde hace varios meses. En las últimas semanas, casi a diario se refirió al tema por las redes sociales y en medio de sus discursos, incluso retó a los candidatos Carlos Mesa (CC) y Luis Arce Catacora (MAS) a firmar un pacto por los bonos.

Tras la aprobación por la Asamblea de dos créditos externos, uno del Grupo Banco Mundial y el otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Áñez vio con buenos ojos esa acción y garantizó el pago de un bono. No especificó si será el “Bono Salud” de Bs 500 o el “Bono Contra el Hambre” de Bs 1.000.

Diputada Choque pide al Ejecutivo aprobar “Bono Contra el Hambre”

En medio de la disputa que mantiene el Órgano Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, —y viceversa–, en relación a los bonos, créditos y varias normas en discusión, la presidenta de Planificación, Políticas Económicas y Finanzas de la Cámara Baja, Otilia Choque, exigió al Gobierno promulgar las diferentes normas sancionadas.

“Señora Presidenta promulgue el proyecto de ley (Bono Contra el Hambre) porque es ahora que necesita la gente los 1.000 bolivianos para subsistir. No solamente es la ley contra el hambre hay proyectos de ley que no están promulgados como la donación de plasma hiperinmune, el pago a las clínicas privadas, el diferimiento de pagos y la rebaja de 50% de alquileres”, apuntó.

