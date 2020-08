Senadora por el Movimiento al Socialismo

Salvatierra asegura que los médicos se opusieron a la construcción de más hospitales

Miércoles, 19 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: Imagen archivo. La senadora por el Movimiento al Socialismo (MAS) Adriana Salvatierra.

La senadora por el Movimiento al Socialismo (MAS) Adriana Salvatierra acusó a los colegios médicos por la no existencia de centros médicos que en esta época de pandemia son muy necesarios. Además, aseguró que los galenos se opusieron a que la población en general pueda tener un seguro universal de la salud.

“Cuando intentamos hacer, recordarán las movilizaciones de los trabajadores de salud, los trabajadores de salud no querían trabajar ocho horas en el sistema de salud, iniciaron protestas enormes, los trabajadores de salud se negaron al plan de construcción de hospitales del sistema de seguridad a corto plazo, lo rechazaron, yo trabajé esa ley con la exministra de salud, yo estuve en las reuniones, los colegios médicos se negaban a la implementación del Sistema Único de Salud. (…) Entonces, fueron los médicos los que se opusieron a que la población en general pueda tener un seguro universal de salud, entonces, el brindar mayores derechos a las grandes mayorías, el garantizar un seguro universal de salud, afectaba los intereses de los colegios profesionales”, afirmó la senadora en una entrevista radial.

La parlamentaria también criticó a la presidenta Jeanine Áñez porque en su discurso afirma que implementó 7.500 ítems, cuando el 2019 el entonces presidente Evo Morales habría implementado 8.000. Asimismo, recordó que la creación de dichos ítems fue gracias al Sistema Único de Salud (SUS) que fue gestionado por el gobierno del MAS.

Según Salvatierra, el problema no es la creación de más ítems, la construcción de hospitales o tener mayor equipamiento, sino el sistema de salud.

Sostuvo que el sistema de salud es el que no funciona y eso es lo que actualmente estría sumergiendo al país con la pandemia. Aclaró que esa problemática está presente incluso desde antes del Gobierno del MAS.

“Entonces, es claro, una nueva Constitución Política del Estado y nuevas responsabilidades de los gobiernos locales en materia de salud dan otra funcionalidad a los gobiernos, pero no se transformó el sistema y creo que si existe una autocrítica válida para nosotros, debe pasar esencialmente por no haber empezado antes la transformación del sistema de salud, no por la cantidad de ítems, no por la cantidad de hospitales necesariamente, por supuesto que sí también, pero creo que la crítica más profunda debía llevarnos a cuestionar el sistema de salud actual, tanto en la parte de la seguridad a corto plazo, como de instalar el sistema de salud a largo plazo”, precisó. /Radio Fides