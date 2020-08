Declaró el diputado de Unidad Demócrata

Barrientos sobre denuncia contra Revilla y López: El MAS nos quiere distraer, sus dirigentes cometieron crímenes

Miércoles, 19 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: Imagen archivo. El diputado Gonzalo Barrientos de Unidad Demócrata (UD).

Franklin Flores, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) presentó una denuncia contra el alcalde Luis Revilla y el exministro de Salud interino, Fernando López, por incumplimiento de deberes, sin embargo, el diputado Gonzalo Barrientos de Unidad Demócrata (UD) calificó la acción como una distracción sobre los fallecidos en bloqueos a causa de la falta de oxígeno.

Flores explicó que en el hospital de La Portada hay fallecidos y consideró que cada hospital por norma debe tener su propio generador de oxígeno. Mencionó que en La Paz hay más de ocho empresas que proveen de oxígeno. Además, dijo que las autoridades no cumplieron con su deber legal.

Por su parte el diputado Barrientos dijo que la denuncia es una forma para distraer la atención ya que hubo más de 40 muertos por los bloqueos que hizo el MAS. “Dos compatriotas han fallecido en plena carretera porque no han permitido que pasen las ambulancia y han puesto en riesgo la vida de 28 recién nacidos, han secuestrado a 20 personas, los agredieron físicamente, un daño económico al estado, volaron cerros, están destruidas varias carreteras”, dijo a Fides.

“El MAS nos quiere distraer, qué se va a hacer con estos dirigentes del MAS, porque han cometido crímenes de lesa humanidad (…) estos dirigentes son los responsables de que haya más contagios y de que se genere situaciones difíciles (…) tienen que ser procesados y se tiene que investigar quienes son los autores”, explicó.

Flores mencionó que el Gobierno no reaccionó como debería ante la pandemia, ya que desde enero no se habría hecho nada en cuanto a la adquisición de respiradores, pruebas, trajes de bioseguridad, insumos y demás.

“Por qué la Caja de Salud no tenía su propio generador de oxigeno o no estaba habilitado su generador (…) por qué el Gobierno no ha invertido en eso, por qué el señor Revilla en vez de alquilar ese hotel de 11 millones no ha comprado generadores para hospitales”, aseveró Flores.

Barrientos dijo que el MAS se preocupa del oxígeno recién y no durante 14 años, tiempo en que según Barrientos, sólo se prefirió en la construcción de canchas, palacios para dirigentes. Dijo que los responsables son la dirigencia del MAS. “Lo que no se ha hecho en 14 años se lo está haciendo en cuatro meses”.

En cuanto a los dirigentes que evitaron el paso de ambulancias y cisternas, Flores mencionó que hubo un instructivo para dejar transitar libremente a camiones que transportaban insumos médicos y ambulancias, dijo que no hubo camiones varados por el bloqueo en algunos sectores y que cisternas llegaron a Cochabamba sin ningún problema.

“Lo puntos de bloqueo donde estaban instaladas han dejado paso libre a ambulancias, insumos médicos y otros que estaba para la salud y la vida, pero por qué traer desde Santa Cruz a La Paz oxígeno habiendo empresas que producen en La Paz o habiendo empresas que producen en Cochabamba, eso tienen que explicar los del Gobierno al Ministerio Público”, dijo el diputado del MAS.

Barrientos mencionó que no hubo libre tránsito, hubo detonaciones que causaron destrozos a la carretera y añadió que se debería procesar a los dirigentes que incitaron a los bloqueos. “Debería iniciarles juicio por delitos de lesa humanidad”. /Radio Fides