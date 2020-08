Taparon las cámaras de seguridad

Sensores detectan robo en banco y autores huyen

Frustrado. El banco Unión en comunicado descartó que hubiesen robado dinero y dijo que los sensores se activaron oportunamente.

Miércoles, 19 de Agosto, 2020

Tenían todo para robar en el interior del banco, pero los sensores del sistema de seguridad se activaron y alertaron a la Policía.

Un grupo de delincuentes intentó robar dinero de una bóveda de la sucursal del banco Unión de la calle Sucre pero declinaron su intención al verse descubiertos.

Los delincuentes utilizaron una escalera para acceder hasta el techo donde hicieron un hueco en dirección a un pasillo y luego colocaron una mesa y una silla para salir del lugar.

Para no ser registrados e identificados por las cámaras de seguridad, se dieron la tarea de cubrir con trapos y de esta manera circular con plena normalidad en el interior.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz Rubén Barrientos Mena indicó que se esta analizando el monitoreo de las cámaras para tratar de recabar alguna imagen que hubiera captado a los ladrones.

Personal del banco Unión en un comunicado que llegó a los medios descartó que hubiesen robado dinero y que los sistemas de seguridad se activaron al momento de ingresar a la sucursal.

“Afortunadamente no hubo daños humanos y materiales y los agresores no pudieron robar nada del inmueble y desde mañana (hoy) retornará a sus actividades normales”, refiere el comunicado oficial. El banco señaló que no brindará una declaración adicional para no entorpecer las investigaciones a cargo de las autoridades policiales.

Buscan a brasileño que atracó Financiera

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se encuentra movilizada en busca de un individuo que, vestido con traje de bioseguridad, atracó la cooperativa Sembrar Sartawi en el barrio Las Piedades, del municipio de Cotoca.

La mañana del lunes un delincuente ingresó a la entidad financiera haciéndose pasar por clientes que cumplían con todas las medidas de bioseguridad, pues tenía puesto barbijo y trajes especiales color plomo para evitar ser contagiado de COVID-19.

El asaltante con acento brasileño, encañonó a los trabajadores y robó cerca de 4.000 bolivianos de la caja registradora, para luego darse a la fuga a bordo de una motocicleta roja sin placa.

El jefe de la FELCC Rubén Barrientos dijo que dos equipos de investigadores se encuentran trabajando para dar con la captura del atracador que fue registrado por las cámaras de seguridad.

