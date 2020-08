Cochabamba

Viceministro Issa denuncia que vecinos usan K'ara K'ara como elemento de extorsión

Martes, 18 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa. Foto: Ministerio de Gobierno

El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, afirmó este martes que vecinos radicales utilizan el botadero de basura de K'ara K'ara como elemento de extorsión a Cochabamba, para obtener otros beneficios.

"Los vecinos tienen el botadero como medida de extorsión, exigen postas médicas, agua gratis, energía eléctrica gratis, que se les pavimente todas las calles, utilizan como elemento de extorsión a Cochabamba", manifestó el viceministro Issa, quien lamentó la postura de los vecinos de K'ara K'ara, porque "tienen presa por la basura a toda Cochabamba".

Luego de 12 días de bloqueo y después de la promulgación de la ley de elecciones, los aliados del MAS levantaron todos los bloqueos, las carreteras están expeditas, pero grupos radicales, volvieron a cortar el ingreso al botadero de K'ara K'ara con el argumento de que la Alcaldía de Cochabamba no atendió varias de sus demandas formuladas en su último pliego petitorio, entre ellas la dotación gratuita de agua.

El viceministro Issa lamentó, a través de un boletín de prensa, la postura de los vecinos de K'ara K'ara, debido a generan un peligro para la población cochabambina por la basura biológica que se acumula en los hospitales, al momento existen cerca de dos mil toneladas.

"Es basura biológica no sólo por el coronavirus sino de otras enfermedades que se pueden propagar a raíz de la acumulación de basura", alertó Issa.

"Estos señores (los vecinos) son muy irresponsables. Cochabamba produce entre 600 y 800 toneladas de basura al día", dijo Issa y afirmó que existe gran cantidad de basura que aún no ha podido ingresar al botadero de K'ara K'ara.

Issa Reynolds recordó que la semana pasada no se intervino el bloqueo a K'ara K'ara, para "no dar gusto" a sus activistas que apuntaban a la violencia e insurrección, pues el Gobierno nacional apuesta por una solución pacífica y mediante el diálogo, pero "hay grupos, los autoconvocados, que no entienden razones y quieren extorsionar a Cochabamba", dijo.

La autoridad recordó que los denominados autoconvocados tienen armas y, prueba de ello, es que hace dos meses detuvieron a un sujeto que transportaba municiones a K'ara K'ara y un grupo fabricaba bombas molotov.

"Estas armas no serán utilizadas en contra de la Policía y el Ejército, van a utilizar en contra de su propia gente para victimizarse y luego indicar que ha sido el Ejército o Policía (que disparó contra ellos), por eso no se intervino los bloqueos, este es el modus operandi del MAS. Quieren generar muertos para encender la mecha de una posible insurrección, nosotros no vamos a dar el gusto", afirmó.

Por otro lado, señaló que buscan generar otro botadero y así no se tenga que pedir permiso a nadie para meter la basura.

"Tiene que ser un lugar donde no genere otro tipo de problemas. Anteriores autoridades corruptas lotearon. Estaba prohibido cinco kilómetros a la redonda cualquier urbanización", recordó.

/ABI