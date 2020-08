Cerca de 700 manifestantes

Trabajadores en salud del Beni marchan en demanda del pago de sueldos e insumos médicos y de bioseguridad

Martes, 18 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: Foto: APG

La ejecutiva de la Federación de Trabajadores en Salud Pública del Beni, Shirley Molina, informó este martes que ese sector protagonizó una marcha para exigir a la Gobernación el pago de sueldos atrasados y la dotación de insumos.

"Otra vez el sector salud en las calles cuando deberíamos estar atendiendo pacientes, pero no tenemos los medios, no tenemos insumos y algunos compañeros no les pagan el sueldo de mayo", informó a los periodistas.

Agregó que las proveedoras de oxígeno y otros insumos también exigen la cancelación de deudas acumuladas desde mayo.

Molina pidió a la gobernadora del Beni, Yáscara Moreno, garantizar la estabilidad laboral porque están prácticamente "en la calle" cerca de 700 trabajadores que no reciben su sueldo.

"No tenemos ningún beneficio hasta ahora, solamente trabajo y exponer nuestras vidas porque han caído muchos compañeros en esta pandemia de coronavirus", reclamó.

Al respecto el secretario departamental de Desarrollo Humano, Erick Vallejos, dijo que las cuentas de la Gobernación se encuentran congeladas por cuestiones de ingobernabilidad, por ese motivo no se procede al pago del sector salud. /ABI