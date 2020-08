Informó Beccar

Reportan cierre de siete hoteles en Tarija debido a la crisis por el COVID-19

Lunes, 17 de Agosto, 2020

Ref. Fotografia: El presidente de la Cámara Hotelera de Tarija, Daniel Beccar.

El presidente de la Cámara Hotelera de Tarija, Daniel Beccar, informó este lunes que al menos siete hoteles de esa región tuvieron que cerrar, debido a la emergencia sanitaria de contención contra el COVID-19.

"De los 63 hoteles registrados en la Cámara Hotelera de Tarija, ya siete cerraron definitivamente (...). No sé dónde vamos a terminar, no sabemos cuándo va acabar esto, porque no tenemos ninguna fecha de parte de las autoridades", informó a la prensa.

Acotó que agosto y septiembre fueron meses fuertes para el turismo en la ciudad de Tarija, por las fiestas de San Roque y la Virgen de Chaguaya, pero que debido a la emergencia sanitaria, los feligreses se vieron impedidos de llegar al departamento.

"Estamos sufriendo en carne propia una tremenda crisis de clientes, ingresos y lo peor de todo es que el Estado, las instituciones nos exigen el pago de todas las deudas que hemos incurrido en estos cinco meses", agregó.

/ABI